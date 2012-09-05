Покупка автомобиля на вторичном рынке – метод, к которому прибегают для разных целей.

Для кого-то это способ сэкономить деньги, для кого-то купить конкретный автомобиль, уже снятый с производства. Однако, покупка подержанного автомобиля всегда, за редким исключением, связана с рисками, зачастую не обоснованными.

Помимо того, что автомобиль может находиться в залоге у банка, быть в розыске, участвовать в ДТП, иметь запрет на регистрационные действия, а также на неё может быть наложен арест, может быть ещё и скручены показатели одометра.

Последнее является серьёзной проблемой для надёжности автомобиля.

Опираясь на то, что все детали в автомобиле, включая кузов, со временем имеют свойство подвергаться износу, меня показания общего пробега автомобиля, недобросовестный продавец, по-факту, искажает информацию о реальном состоянии транспортного средства. Существуют методы, позволяющие выяснить реальный пробег, но пока что, назвать точную цифру, вплоть до километра, не представляется возможным.

Способы определения реального пробегаПервый способ – чисто математический, и основан на документации автомобиля. Точнее, на его годе выпуска. Например, если автомобиль 2008 года, и его одометр показывает накат около 50 тысяч километров, будет очевидным факт, что с большой долей вероятности это не так.

В среднем, за год автомобиль проходит около 15-16 тысяч километров, что путём простейшего умножения выдаст нам цифру, практически в 3 раза превышающую заявленные показатели.

Следовательно, продавец пытается нас обмануть.Второй способ, это подключиться к блоку управления с помощью USBкабеля, и проверить данные по нему. Способ не самый простой, и нужно понимать специфику использования такого метода, но зачастую, он является достаточно действенным. Правда, многие уже научились удалять данные о пробеге и из «мозгов» автомобиля.Третий способ – обратиться в сервисный центр.

Специалисты, знающие своё дело, по одному взгляду на узлы и агрегаты автомобиля смогут с точностью до 10 тысяч километров сказать, какой пробег у автомобиля. С этой же точностью можно и самостоятельно попробовать рассчитать предполагаемый пробег, основываясь на изношенности салона транспортного средства.

Последний из представленных вариантов, это пробить автомобиль по специальным базам.

Некоторые приложения, за определённую сумму, зачастую не превышающую 500 рублей, готовы пробить информацию по автомобилю по всем имеющимся базам.

Помимо того, что они расскажут вам о истинном последнем зафиксированном пробеге, могут вскрыть дополнительную юридическую информацию о осматриваемом вами транспортном средстве, о которой владелец решил умолчать.

Источник: http://probeg-moskva.ru/nastrojka-probega.html



