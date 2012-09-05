Онлайн-аукцион на Ebay дает возможность приобрести автомобиль американского производства в достаточно хорошем состоянии. Выгода подобного решения заключается в получении транспортного средства, которое может стоить столько же, сколько и машины местного производства, но значительно отличаться по качеству. В отношении подобных сделок следует помнить только о некоторых трудностях, с которыми столкнется покупатель в России. Чтобы покупка автомобиля на Ebay прошла без задержек, необходимо учесть ряд моментов.





Аукцион Ebay

Чтобы купить машину на данном сайте, потребуется провести предварительную подготовку. Она включает такие этапы:

Получение карты VISA. Любые покупки на сайте производятся при помощи простого алгоритма действий, в котором участвует банковская карта. Регистрация в системе ПейПэл. Через эту платежную систему проводятся все финансовые операции на сайте, без неё не обойтись. Привязка карты к системе. Чтобы пользоваться своей банковской картой на Ebay, нужно привязать её к платежной системе.

Следует помнить, что онлайн-аукцион происходит по принципу сбора заявок, каждая из которых может выиграть у продавца. Чтобы осуществить сделку правильно, потребуется оформлять покупку исключительно по представленному выше принципу - оплата машины происходит через платежную систему Paypal, что гарантирует защиту покупателя (если сумма не превышает 20$ тыс.) и продавца от мошенничества.





Возможные трудности

Для перевозки машины из США потребуется обратиться к надежной транспортной компании. Но перед этим необходимо связаться с продавцом и обсудить такие моменты:

доставка автомобиля в соответствующий порт с привлечением бывшего владельца;

пересылка техпаспорта и всех необходимых документов почтой (оплата подобных расходов зачастую происходит от лица владельца).

После победы на торгах на счет продавца вносится залог, обычно не превышающий 1000$. Депозит оплачивается в ближайшее время - не позднее вторых суток. Если этого не сделать, покупатель не получит залог обратно - он остается у продавца в счет компенсации за временные затраты.

Перед внесением полной суммы необходимо проверить автомобиль посредством персонального номера VIN на сайте autocheck.com, являющемся полной базой данных по США. Так покупатель сможет получить сведения о машине и убедиться в законности сделки.

Статья подготовлена по заказу компании Avto-SOS. Тарифы на междугороднюю перевозку автомобилей уточняйте на сайте http://www.avto-sos.com/mezhgorod.html Бережная перевозка авто на эвакуаторах с тентами.



