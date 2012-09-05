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Покупка автомобиля на автомобильном рынке
20 Мая 2021
Теги: авто

Организованные рынки имеются теперь практически во всех крупных и средних городах России, дальнего и ближнего зарубежья. На них выставляется и, конечно, продается и покупается большое количество автомобилей. Но, отправляясь на автомобильный рынок с намерением приобрести там авто, вы должны иметь в виду следующие моменты:

• автомобильные рынки, как правило, находятся в неудобном месте, на окраине, а то и за чертой города. К примеру, в Москве Солнцевский или Люберецкий рынки расположены за Кольцевой дорогой, Тушинский, правда, расположен поудобнее;

• на рынке невозможно тщательно осмотреть понравившуюся машину - в лучшем случае пред ваши очи предстанет блестящий экземпляр с вычищенным салоном и двигателем, чехлами, коврами и громкой музыкой. Объективная диагностика такой машины общепринятыми средствами исключена - вам лишь откроют капот, багажник, запустят двигатель, позволят поднять коврики в салоне и покрутить руль, но не более того! О том, чтобы осмотреть днище на эстакаде, а также проехать хотя бы километров пять, не может быть и речи;

• большинство иномарок здесь предлагают так называемые перегонщики. Стараясь восполнить неизбежные издержки (таможня, стоимость доставки, накладные расходы) и получить прибыль, они покупают за рубежом машину подешевле. А. это могут быть автомобили, списанные в пункте проката, побывавшие в аварии (битые), ворованные или достаточно новые с проблемами по двигателю. На рынок они попадают, как правило, после проведения предпродажной подготовки в Польше или Литве;

• из каждого десятка продавцов на рынке трое-четверо являются перекупщиками. Перекупщики - это люди, делающие бизнес на перепродаже автомобилей, никуда не выезжая: покупают подешевле, продают подороже.

Имея определенный опыт по перепродаже автомобилей, чувствуя конъюнктуру рынка и учитывая психологию большинства покупателей, они по объявлениям или у перегонщиков покупают относительно недорогие машины в приличном состоянии, делают им "предпродажную подготовку” и предлагают по более высокой цене.

 


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