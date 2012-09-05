Покупка автомобиля – важное принятое решение в жизни. Хорошая машина может не ломаться годами, и ей придётся менять только свечи, масло, да шины. Другие же машины могут ломаться чуть ли не каждый месяц, тем самым разоряя свои владельцев на ежемесячный ремонт.

Одной из лучших марок автомобилей считается Мазда и не просто так. Этот японский автомобиль надёжен, и ездить на нём одно удовольствие! А приобрести этот автомобиль по хорошей цены вам поможет магазин «Urus Auto».

На сайте магазина https://autocentr.su/auto/mazda представлены модели:

• Mazda New 6 от 1 643 000 рублей;

• Mazda CX-5 от 1 719 000рублей;

• Mazda CX-9 от 2 998 000 рублей;

• Mazda CX-30 от 1 530 000 рублей.

И, конечно же, на сайте магазина есть специальные предложения и акции, из-за которых у них и приобретают эту марку машин:

• Распродажа склада. По этому предложению новые автомобили будут со скидкой до 40%.

• «Семейный автомобиль». Эта госпрограмма обеспечивает скидку в 10% на все марки.

• Доп.скидка при покупке в кредит 70 000% .

• Trade-in. Выгода у этого предложения в 120 000 рублей. Вы просто обмениваете ваш старый автомобиль на новый!

На сайте магазина есть новости из мира, связанные с машинами. Таким образом, вы можете ознакомиться с такими новостями как:

• «Что предложат автомобилистам китайцы вместо европейцев: Geely, Chery, GAC, DongFeng, JAC»;

• «Обзор новой KIA Rio S – полный тест-драйв КИА Рио С»;

• «Обзор Chery Tiggo 8 Pro Max – Новый Чери Тигго 8 Про Макс уже в продаже по всей России»;

• «Новые автомобили и электромобили на рынках в 2022-2023 годах».

Какие же госпрограммы льготного кредитования есть в этом магазине? К ним относятся: «Семейный автомобиль», «Автомобиль трейд-ин» и «Автомобиль медицинскому персоналу». Их преимуществом является то, что у вас будет -10% от стоимости автомобиля, а за первый взнос вы заплатите 0 рублей.

В зависимости от суммы займа, кредитной программы и условий конкретного банка, где будет оформляться кредит на авто, годовая ставка по автокредиту будет варьироваться от 18% и до 29,9%. Минимальный же срок погашения кредита от 2 и до 84 месяцев. Сумма кредитования будет составлять от 300 000 рублей и до 7 миллионов рублей.

Находится же этот магазин автомашин в столице России – Москве и поэтому, если вы захотите покупать именно у них авто, то вам придётся ехать в этот город для этого. Но оно того стоит, ведь автомашина прослужит вам добрую службу не один год.

