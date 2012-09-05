Покупка автомобиля - поступок достаточно серьезный не только для российских граждан, но и для граждан более обеспеченных стран, например Германии или США. В США каждый американец, прежде чем сделать серьезную покупку, которой считается автомобиль, обязательно проконсультируется с журналом "Consumer Reports" - самым популярным потребительским журналом в мире (более пяти миллионов подписчиков), что помогает ему избежать необдуманных решений и ненужных затрат. Более 40 лет Американская потребительская ассоциация ежегодно проводит испытания автомобилей и публикует результаты тестов в специальном каталоге. Этот недешевыи по российским меркам вид товара исследуется по тем же правилам, что и все другие: анонимно закупают образцы, испытания (их оплачивает журнал) проводят по специальным методикам.

Производители и продавцы узнают об итогах тестов из публикации в каталоге. По результатам исследований "Consumer Reports рекомендует читателям лучшие автомобили года. Если в модели имеются недостатки, их обязательно отмечают в каталоге. Таким образом, каждый потенциальный покупатель может не только выбрать самую удобную для себя модель, но и проследить, какое место в рейтинге она занимала на протяжении многих лет. Хотите купить автозапчасти для иномарок? Компания MaxiZap предлагает высококачественный товар по доступным ценам.

Кроме того, в развитых странах Америки и Европы имеется мощное информационное обеспечение автомобильного рынка. В Европе это система справочников информационно-издательских фирм Eurotax International, DAT и др. Например, ежемесячно выходящий справочник Eurotax Scnwake содержит цены на новые и подержанные автомобили всех фирм, которые продают в Европе. В этом справочнике собраны данные на легковые автомобили, автомобили повышенной проходимости, микроавтобусы и микрогрузовики до 2,8 полной массы двенадцати последних лет выпуска. Справочник содержит сведения о 15000 моделях и модификациях и более 200000 котировок.

Для каждого автомобиля приведена цена покупки его из первых рук (у хозяина), цена покупки у торговца-комиссионера и цена нового автомобиля в год его выпуска. При этом в справочнике оценен автомобиль, выпущенный в мае соответствующего года. Если автомобиль выпущен в феврале того же года, он должен стоить несколько дешевле, а если в ноябре - дороже.