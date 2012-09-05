Решая для себя вопрос покупки автомобиля, следует:

во-первых, реально оценить свои деловые, технические, организационные и финансовые возможности и решить два принципиальных вопроса: покупать новый автомобиль или подержанный и покупать отечественный автомобиль или иномарку,

• во-вторых, составить себе четкое представление о целях покупки автомобиля, например:

- для поездок (всей семьей) на дачу, на пикник, на рыбалку, по другим хозяйственным делам, для поездок на работу, для коммерческой деятельности и т. д., не ставя себе цель продать его в ближайшее время;

- с прицелом на последующую перепродажу, а до этого момента использовать его для тех же целей, что и в первом случае. Хотите сделать шумоизоляцию автомобиля? Специалисты компании Vit-Avtoshum выполнят работу максимально быстро и качественно. На сайте компании вы сможете прочитать подробное описание и ознакомиться с ценами на услуги.

Покупка нового или подержанного автомобиля - это на самом деле философский вопрос. И подтверждением этого может служить информация, появившаяся в американской печати.

Чтобы сделать для широкой публики доступной информацию на тему "Как стать богатым", два видных американских эксперта по житью и бытью в высших слоях общества собрали недавно группу миллионеров на своего рода симпозиум - и попросили поделиться секретами успешной карьеры. Выяснилась, в частности, очень любопытная вещь: более трети (37%) миллионеров систематически пользуется... подержанными авто! То есть эти люди покупают себе машину пусть и дорогую, но не новую, а бывшую уже в употреблении. Хотя, конечно, могли бы позволить себе и автомобиль "с иголочки".

Причина предельно ясна, считают эксперты. Новый автомобиль - это, по определению, машина, обкатки не прошедшая; автомобиль же из вторых рук”, напротив, как следует "протянут", расстался со всеми своими "детскими болезнями’’... и при этом еще дешевле стоит! Получается, что за обкатку машины платит тот, кто купил ее новой. Миллионер же потому и миллионер, что на ветер своих денег не бросает.

Решив все философские и принципиальные вопросы, можно переходить к решению более "простых” вопросов - определить класс и тип автомобиля, уровень его технических характеристик: тип кузова, вместимость, грузоподъемность, проходимость, тип двигателя и его мощность, динамические показатели, а также ту политику, которую вы будете проводить в процессе эксплуатации своего автомобиля.