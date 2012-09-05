Сегодня наиболее актуальной является продажа авто в России через Интернет. Главным критерием выбора всегда оставалась цена и внешний вид транспортного средства. Потенциальные покупатели чаще всего посещают доски объявлений и другие тематические порталы, чтобы найти предложения о продаже. Такие ресурсы имеют простой и доступный интерфейс, поэтому разобраться в нем не составит особого труда. Но даже в Интернете есть вероятность встретить мошенников, поэтому нужно тщательно проверять продавца, следовать советам и рекомендациям экспертов.

Наиболее популярным вариантом продажи автомобилей от недобросовестных людей является реализация транспорта в плохом техническом состоянии. После приобретения в него потребуется вложить средства, чтобы восстановить его ходовые качества . Покупатель в такой сделке понесет серьезные убытки. Чтобы не попасть на мошенников и купить качественный автомобиль, необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые составлены опытными специалистами.





Этап планирования покупки

Сначала нужно продумать все возможные варианты, детали, которые будут наиболее важными при выборе автомобиля. Запросы лучше выписать, чтобы не упустить даже малейшую деталь. При поиске нужно концентрироваться на определенных предложениях и вариантах, которые будут соответствовать требованиям.

Заранее требуется продумать желаемые характеристики и параметры. Оценивать транспортное средство рекомендуется по следующему плану:

Общее состояние автомобиля и его внешний вид. Этот критерий позволит определить, готов ли покупатель вкладывать деньги в ремонт транспортного средства. Допустимый пробег. От него зависит техническое состояние автомобиля. Модель и марка. Выбирать нужно с учетом личных предпочтений.

Если заранее продумать все критерии, можно быстрее и легче подобрать хороший автомобиль. Когда у покупателя уже есть вся сумма для покупки, необходимо разделить ее на 2 части. Одна из них должна быть больше, соответствовать стоимости автомобиля. Вторая часть денег используется для покрытия всех затрат. Сюда можно отнести ремонт, покупку аксессуаров, деталей для исправного функционирования транспортного средства.





Средняя ценовая политика

Во всех объявлениях обозначается стоимость автомобиля. Перед покупкой стоит потратить время и изучить информацию о том, насколько может измениться цена данной модели транспортного средства. Эксперты рекомендуют заранее связаться с продавцом и уточнить все детали. Нередко бывают ситуации, когда на месте стоимость оказывается выше указанной.

Если продавец указывает слишком низкую стоимость, то в большей степени вероятности это мошенники. Можно пропустить такое объявление или проверить его. Но никогда не нужно забывать про перестраховку и оценить реальную цену к указанной в предложении.





Пробег транспортного средства

Это наиболее важный критерий для покупки транспортного средства. Некоторые недобросовестные продавцы прибегают к откручиванию показателя в меньшую сторону. В таком случае они ставят слишком завышенную стоимость.

Перед покупкой необходимо ориентироваться на средний показатель пробега автомобиля в течение года. В среднем автомобилисты проезжают около 10-20 тыс. км пробега. Параметр может варьироваться в зависимости от активности езды. Но такой расчет позволит быстро вычислить обман со стороны продавца.





Марка транспортного средства

Это еще один немаловажный параметр для выбора. Если выбирать известные и распространенные марки автомобиля, на них можно легко заказать нужную запчасть или деталь. При этом они представлены в среднем ценовом сегменте. На редкие модели всегда трудно подобрать запчасти и комплектующие.

Если делать индивидуальный заказ, он обойдется в 2 или 3 раза дороже. Специалисты рекомендуют почитать тематические форумы и группы в социальных сетях, чтобы узнать, какие марки авто чаще всего угоняют у других людей.





На что обращать внимание во время выбора автомобиля?

При просмотре объявления, необходимо обратить внимание на качество фотографии. Если картинка не четкая или размытая, стоит проявить особую осторожность. Ответственные продавцы стараются сделать максимально качественные фотографии, уделить внимание деталям и подробностям. В описании они указывают полную информацию о внешнем виде и технических характеристиках. Это делается для того, чтобы потенциальные покупатели смогли сделать выбор и у них не возникали дополнительные вопросы во время согласования встречи.

Рассматривать нужно только те объявления, где есть качественные фотографии и подробное описание. Мошенники часто размещают некачественные картинки, потому что они копируются с других ресурсов. Также они пишут мало текста, практически никогда не указывают полный перечень характеристик. Настораживать должны и объявления, где слишком хвалебно описывается транспортное средство.

Если учитывать все советы, которые предлагают эксперты, можно в несколько раз минимизировать затраты и сэкономить бюджет на покупку автомобиля. Благодаря составлению плана, можно быстро приобрести транспортное средство, которое будет соответствовать всем критериям. Независимо от ситуации, никогда нельзя спешить. Необходимо трезво оценить все преимущества, недостатки автомобиля, проанализировать указанную и рыночную стоимость.



