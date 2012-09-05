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Покупка авто через контору
26 Июня 2018
Теги: авто

В Таможенном комитете все выспрашивали меня, кто же таким образом продает автомобили, заставляет клиентов самих бегать по инстанциям? Впереди же ждало самое незабываемое - обращение с "фирменным" сервисом этой уважаемой конторы. От серьезного нервного расстройства меня спасло только то, что машина практически не ломалась.

Когда я сел в нее, то первое время пребывал в состоянии эйфории. Комфортный и просторный салон. Двигатель приемистый и эластичный, машина не для "наездников а для водителей, предпочитающих спокойный стиль вождения. Полностью отсутствуют скрипы в салоне, не слышно двигателя. Подвеска достаточно жесткая что, по моему мнению, для наших дорог вполне разумно. Прекрасный вместительный багажник. А заводская антикоррозийная обработка выглядела настолько надежно, что дополнительных обработок не потребовалось. Осмотр после зимней эксплуатации подтвердил это: очагов коррозии не видно до сих пор, много приятных мелочей: подсветка капота и багажник , звуковая сигнализация при открывании дверей, световая индикация на табло, К0ГДа пристегнуты ремни безопасности, открыты двери или не выключены габаритные огни. Недостатки? Они, увы, тоже есть.

Машина укомплектована магнитолой и колонками, качество которых ниже сред Долго пытался привыкнуть к "фанерному" звуку, но не выдержал и заменил всю аудио- систему- При открывании багажника спойлер задевает выдвижную антенну, которая входит в стандартную комплектацию. В итоге я сломал ее и поставил в салон активную антенну. К тому же мой автомобиль укомплектовали низкопрофильной резиной, машин выглядела, как "избушка на курьих ножках", и постоянно цепляла за все кузовом.


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тут были комменты. RIP!






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