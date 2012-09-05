Представители администрации области пока категорически стоят на своем. Еще невведенный налог, уверяют они, уже заложен в доходы и расходы проекта местного бюджета, так что отступать поздно. Ну а человеку, способному выложить 50-60 тыс. руб. за вазовскую машину, не составит труда доплатить еще две-три тысячи рублей налога. Кроме того, считают они, заявления дилеров - не более чем пустые угрозы. Ведь перенос центров торговли в другие регионы слишком дорог...

- Наши намерения покинуть самарский регион весьма серьезны, а главное, реальны, - говорит, в свою очередь, директор Ассоциации дилеров АвтоВАЗа Игорь Кряжев. - Введение 5- процентного налога с продаж сделает наш бизнес здесь просто нерентабельным, так как вазовские машины окажутся для потенциальных покупателей слишком дорогими. Местный рынок просто не выдержит такой нагрузки и рухнет.

В этих условиях, по мнению Кряжева, чтобы не разориться, автопродавцам гораздо выгоднее уйти в другие регионы, с меньшим налогом. Но в итоге, считают дилеры, в проигрыше останутся не только они. За “живые” деньги в месяц в регионе сегодня реализуется примерно 14 тыс. машин и лишь очень небольшая : часть из них остается в самой области - остальные перегоняются в другие уголки России. После введения же 5-процентного налога за машинами в Тольятти никто не поедет - станет просто невыгодно. Это крайне отрицательно скажется как на бюджете Самарской области, так и на положении АвтоВАЗа, который сегодня и без того переживает не лучшие времена. Короче, вместо предполагаемых “плюсов” все, включая и покупателей вазовских автомобилей, получат жирный “минус”.