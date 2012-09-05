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Покупайте качественные товары для авто просто и без проблем!
23 Декабря 2016
Теги: Игры

В наши дни машина уже не просто средство перемещения, а одна из составляющих образа жизни современного человека. Автомобиль превратился в члена семейства и верного помощника. Поэтому ему хочется диски и шины купить качественные и по доступной цене. Сделать это можно в интернет магазине Автошины. ру. На его сайте в каталоге можно выбрать разные категории резины для авто и колесных дисков. Здесь можно приобрести и дорогую импортную продукцию, и отечественную по более привлекательной стоимости.

Преимущества покупки

Покупка товаров в данном интернет магазине имеет такие преимущества:

  1. Большой выбор продукции от хорошо себя зарекомендовавших производителей.
  2. Быстрое и качественное обслуживание.
  3. Доставка заказанного товара в самые короткие сроки.
  4. На всю продукцию предоставляется гарантия.
  5. Ассортимент магазина регулярно обновляется, поэтому вы можете выбирать нужные товары из последних новинок от известных производителей.

Способы оплаты:

  • наличными деньгами. Стоимость товара в рублях оплачивается курьеру после доставки заказа;
  • Яндекс. Деньги. Этим способом можно безопасно и без проблем оплатить заказанный товар в интернете;
  • Робокасса – при помощи платежной системы RBK Money можно совершать платежные операции;
  • Сбербанк – при оформлении заказанного товара сотрудник сообщит номер банковской карты, на который нужно перевести деньги за товар.

Заказанный товар будет доставлен в любой регион при помощи любой выбранной транспортной компании. Если оплата будет произведена по безналичному расчету или электронными денежными средствами, товар будет доставлен после их зачисления на счет.

Если вы хотите купить резину и диски качественные и по привлекательной стоимости, свяжитесь с сотрудником магазина по контактному телефону, который указан на сайте https://www.autoshiny.ru/. Специалист предоставит вам профессиональную консультацию и подберет самый оптимальный вариант.

www.autoshiny.ru
Константин

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