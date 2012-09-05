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Покупаем “Toyota Avensis”
20 Февраля 2019
Теги: авто

В салоны российских дилеров новинка поступит в марте. Опробованный нами седан “Avensis 1.6” в исполнении “Linea Terra” будет предлагаться по цене от $25.200. Автомобиль хорошо укомплектован: кондиционер, электроприводы зеркал и стекол, омыватели фар (важная для наших дорог вещь!). Седан “Avensis 2.0” (2-литровый двигатель автоматически влечет за собой исполнение “Linea Sol”) обойдется в $28.100. Его оснащение, кроме прочего, включает “дворники” с подогревом (что тоже немаловажно на наших дорогах).

Первая, 1,6-литровая версия вызывает ряд вопросов. Ее “накрученный” высокооборотный двигатель хорошо подошел бы хэтчбеку класса “GTI”, но это не лучший выбор для солидного седана, вроде “Avensis”. Версия с мотором 1,6 л явно разрабатывалась для рынков, где уровень налогообложения значительно зависит от рабочего объема. Это подтверждает существование 1,8-литровой модификации - с более тяговитым мотором, но развивающим те же 110 л.с., что и 1,6-литровый вариант (к нам 1,8-литровый вариант поставляться не будет).

У нас подобных налоговых выгод нет, что может привести к парадоксальной ситуации: версии с 2-литровыми моторами “задавят” продажи модификации с двигателями 1,6 л. Разница в их стоимости едва превышает 10%. Она не компенсирует различия в потребительских качествах. “Avensis 2.0” и выглядит, и ездит так, как полагается сравнительно дорогой и престижной модели.

Седаны открывают гамму кузовов для модели “Avensis”. Пятидверный хэтчбек повышает цену автомобиля на $600, а универсал - на $1.300.

Завершает гамму “Avensis” для России дизельный вариант с двигателем объемом 2,0 л и мощностью 90 л.с. Он прошел сертификацию вместе с бензиновыми вариантами. Дизельный седан в исполнении “Linea Terra” будет стоить от $26.700.


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