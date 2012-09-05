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Покупаем поддержанную иномарку - на что обратить внимание
8 Июня 2021
Теги: авто

Если вы покупаете иномарку - чрезвычайно важен вопрос о таможенной очистке автомобиля.  Самое первое свидетельство того, что автомобиль не растаможен, - номерные знаки другого государства. Если у продавца автомобиля нет транзитных российских номеров, значит, автомобиль не растаможен и его без уплаты госпошлины не поставят на учет в ГИБДД.

Оценивая реальное состояние автомобиля, необходимо иметь в виду, что долговечность автомобиля в значительной мере зависит от того, какой мощности двигатель на нем установлен. Чем мощнее двигатель, установленный на один и тот же кузов, тем долговечнее автомобиль, при прочих равных условиях, т. е. чем выше удельная мощность двигателя автомобиля - мощность, приходящаяся на 100 кг. веса автомобиля, тем, при прочих равных условиях, долговечность автомобиля выше.

Необходимо обратить внимание на наличие на автомобиле сцепного устройства для буксировки прицепа - форконфа. Наличие такого устройства говорит о дополнительных нагрузках на автомобиль, способствующих его усиленному износу.

Хорошо отполированный кузов, ухоженный салон - визитная карточка владельца. Трещины и изъяны пластмассовых деталей, порванные, протертые сидушки-кресла, разрывы в обшивке, обшарпанная обивка, мелкие неурядицы, несрабатывание отдельных механизмов - все это определяет отношение владельца к автомобилю.

Важное значение имеют сама личность продавца и его поведение. Жуликоватая внешность или бритый затылок уже дают определенную информацию о потенциальных возможностях продавца, а излишняя суета говорит о желании произвести на покупателя впечатление лучше, чем автомобиль того заслуживает.

Нормальное поведение продавца - молча стоять чуть в стороне, не помогая, но и не мешая покупателю знакомиться с автомобилем.

Если у вас после первого знакомства не пропало желание покупать этот автомобиль, то переходим к детальному знакомству.


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