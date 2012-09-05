Вы хотите купить в Москве у дилера импортный автомобиль с двигателем 1600 куб, см стоимостью $10000. Вы должны заплатить: $10000 — стоимость машины; $10000x50 % (1600 куб. см) = $5000 —акциз; $10000x25% = $2500 —таможенная пошлина; $(10000 + 5000 ч* 2500) х 20 % = $3500—НДС; итого $21000! Ого! Ого -га!

Разницы для новых и подержанных машин ист, в связи с чем предупреждаем вас, что покупая пригнанный кем-то, например, из Литвы и нерастаможенный автомобиль по липовой справке-счету (когда в купленный бланк с печатью где-нибудь на капоте вписывают ваше имя), вы обрекаете себя теперь на уплату всех этак налогов, даже если проведете сделку через магазин, иначе на учет вам машину не поставить, Хотя, быть может, и здесь уже кто-то нащупал лазейки.

Если же вы сами ввозите автомобиль в Россию без права продажи в течение двух лет или временно на срок до года, то платите 0,1 % от стоимости автомобиля —таможенный сбор (если автомобиль подержанный — то от цены Z).

Нетрудно догадаться, что основной удар приняли именно мы: за «дешевой» машиной надо ехать за границу, либо преступать порог законности и собственной совести (есть такое понятие!, либо (если есть в кармане десяток миллионов) идти на поклон к нашим автозаводам.