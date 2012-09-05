Процесс окрашивания авто должен проходить с соблюдением технологических стандартов и последовательности. Профессиональная команда нашего АвтоТехЦентра https://effectauto.ru/pokraska-avtomobilja/, расположенного на Обручева, прекрасно владеет всеми технологическими нюансами и обеспечивает полное восстановление идеальной поверхности авто. Мы выполняем кузоную покраску с использованием передового оборудования. Отличается такой технологический процесс своей сложностью. Наши мастера выполняют покраску поэтапно. Прежде всего мы подбираем подходящий цвет для авто. Наши специалисты уделяют огромное внимание подбору краски, которая необходима для покраски.



Покраска авто в ЮЗАО нашими специалистами выполняется комплексно, включая первичный осмотр и финишную полировку. Благодаря такому спектру услуг автовладельцам не приходится бегать по разным техцентрам. Чтобы достичь более эффективного вида мы предлагаем выполнение подготовительных реставрационных работ. В подобном случае процесс покраски проходит более качественно. Обеспечивается продление безотказной службы лакокрасочного покрытия, а также всего кузова. Соблюдая последовательность работ мы добиваемся максимально привлекательного и эстетичного внешнего вида и сохранности лакокрасочного покрытия надолго.



Обращаются в СТО за покраской по самым разным причинам. Необходимость в порошковой покраске может потребоваться для изменения аэрографии или же цвета авто, устранения вмятин, сколов, царапин, коррозии. Также часто к нам обращаются после ДТП, чтобы устранить все последствия. Выполняя покраску наши специалисты прежде всего соблюдают последовательность работ. Мы пользуемся только проверенными материалами и суперсовременным оборудованием. Все это предоставляется любому посетителю АвтоТехЦентра. Необходимо также отметить и доступные тарифы, действующие у нас. А качество выполненной покраски всегда оценивается на высшем уровне.



В нашем АвтоТехЦентре действуют фиксированные тарифы. Это означает, что мы никогда не повышаем стоимость ремонта в процессе выполнения работ. Кроме этого мы придерживаемся оперативных сроков, не заставляя автовладельцев ждать. Все работы выполняются на оборудовании официального дилера с соответствующей гарантией качества. Наш АвтоТехЦентр находится непосредственно на территории, принадлежащей дилерской станции. Кроме этого на все выполненные нашими специалистами работы распространяется пятилетняя гарантия. Также у нас имеется собственная клиентская зона для отдыха с бесплатным WiFi.

