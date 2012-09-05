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Покорение вершин
1 Ноября 2018
Теги: авто

Каждый норовил другому «вставить свечу»... Из Новосибирска мы собрались вместе покорить пространства Средней Азии, а получился ралли-рейд. На асфальте мой «Вояж» запросто шел 130 км/ч, и я оставил далеко позади в сизом дыму и «Курьера», и ижевский «Юпитер-5». Но стоило свернуть с Чуй- ского тракта на сырую грунтовку, они тут как тут. В дымном облаке исчезаю уже я, а двухтактников и след простыл. На Мариинском перевале дорога сильно размыта, грязь по колено и крутой уклон. Колеи нет - только конские следы. На середине перевала остановился перегревшийся «ЗиД». Чуть поодаль оставшийся не у дел пилот «Ижа» философствует: «Почему Ир- битский завод выпускает бронетранспортеры, а называет их мотиками? Имя ему - «Мастодонт».

Со своим мотоциклом для экстремального туризма взбираюсь на перевал. «Вояж» превосходит все ожидания: 45 л.с. и наличие пониженной первой передачи - мне нет равных. Что вы там говорите про БТР?..

Дальше пошли безобразия полевой дороги с крутяками. «Вояж» не подает вида, что ему дурно, и прет, «ЗиД» «потеет», но тащится, а «Иж» дезертировал - вернулся назад: «Целее буду». Странный он, ведь мог бы нам обоим дать сто очков вперед. «Иж» - это ж вещь!.. Повстречали вездеходный «ГАЗ-бб». Из него на нас глазели и дивились, как дивятся пристыженные короли, возомнившие, что прытче их на свете нет: кроме как на «шестьдесят шестых» здесь никто не ездит. Считают, что это в принципе невозможно. Тогда уж ликуем мы: оба «вставили свечу» машинищу! Небольшая передышка: перед нами 12 бродов через реку Шинок. А выше по течению она обрушивается водопадами. Первый - 7 метров, второй - 30! Восторгу нашему нет предела!.. РЕГАТА В ПУСТЫНЕ Любая компания собирается не навеки. «ЗиД» последовал примеру «Ижа». Кто остался со мной? В команде, помимо мотоцикла и «Тойоты Caldina», аж шесть женщин: жена, водитель автомобиля Нина и четыре барышни (две из них - мои дочери). С таким «прицепом» ухожу с Колыванского озера в путешествие по Средней Азии.


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тут были комменты. RIP!






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