Отец моей жены живет в Молдове и хочет передать в наследство дочери свой автомобиль. Я был уверен, что в данном случае авто не облагается никакими налогами, но знакомый адвокат разубедил меня. По его словам, только лишь в случае смерти машина может бесплатно перейти в руки его дочери. Верно ли это утверждение?

Абсолютно верно. Если ваша жена хочет получить автомобиль в порядке наследования, то сделать это, пока отец жив невозможно, поскольку наследство открывается только после смерти наследодателя. Тогда, действительно, автомобиль перейдет к ней бесплатно.

В соответствии со ст. 5 Декрета Кабмина «О подоходном налоге с граждан», суммы, полученные в результате наследования, не включаются в налогообложение, и в соответствии со ст. 8 Закона «О порядке ввоза в Украину, таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, которые ввозятся гражданами на таможенную территорию Украины» одно транспортное средство, входящее в состав наследства, открытого за пределами Украины в пользу резидента, также не подлежит налогообложению. Правда, вам нужно подтвердить наследство нотариусом Молдовы. Но хотелось бы предупредить, что отношения по наследованию определяются по закону той страны, где проживал перед смертью наследодатель (ст.570 ГК). И, возможно, у молдавской стороны есть свои планы по поводу облегчения вашего кармана.