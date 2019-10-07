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Пока здоров — вооружайся
19 Февраля 2020
Теги: авто

В целях самообороны всегда вожу с собой газовый пистолет, на который есть соответствующее разрешение. Но иногда возникают сомнения — могут ли сотрудники милиции в ходе проверки изъять оружие и аннулировать разрешение?

Николай Семейный, Донецкая обл.

Не забывайте, что вместе с пистолетом, при себе вы должны иметь и разрешение на него. Забудете таковое дома — лишитесь оружия вплоть до выяснения всех подробностей «склероза».

Случаи аннулирования разрешения предусмотрены «Положением о порядке продажи, приобретения, регистрации, учета и применения специальных средств самообороны, заряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия» от 7.09.93 г. К таким мерам милиция обязана прибегнуть при наличии медицинской справки, свидетельствующей о том, что лицо не может владеть средствами самообороны по состоянию здоровья, а также в случае систематического нарушения общественного порядка, злоупотребления спиртными напитками, наркотиками, без предписания врача. Кроме того, газовый пистолет изымается в случае предъявления обвинения в совершении преступления или осуждения, в том числе условного или с отсрочкой исполнения приговора.


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