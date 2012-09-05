Первые результаты поисков привели к следующим результатам: пляжный “Suzuki Samurai”, за который просили семь тысяч, и армейский "Asia Rocsta” за восемь. Несмотря на привлекательную цену, автомобили не укладываются в понятие "приличный”. По крайней мере, по разумению руководства...

Что вообще значит “приличный”?! Большой и пятидверный? После продолжения поисков всплыл дизельный ‘ARO”. Звоню шефу: так и так, есть следующая машина. Меня на полуслове оборвало шипение вампира:

- Ты думаешь, что предлагаешь? На кой черт мне румынский “уазик”?..

Стоп, сказал я сам себе. Надо рассуждать логично, а не тыкаться из угла в угол, как слепой котенок. Самые дешевые машины делают на Востоке, однако “японец" исключается. Следовательно, нужно целенаправленно искать корейскую модель. Тем более что в Россию нынче хлынул поток подержанной техники из Кореи. И весьма недорогой из- за падения курса корейского вона по отношению к нашему “родному” баксу.

Что предпочесть?

Фирмы предлагают подержанные корейские джипы, в основном трех моделей: “Kia Sportage”, "Hyundai Galloper" первого поколения и “Ssang Yong Musso”. Самый дешевый "Musso" удалось найти за $13.000 (1995 г.). Но продавец сразу сказал, что машина не ахти. Хорошие “Musso" стоят от пятнадцати. Дороговато... За “Galloper” просили еще больше. Как минимум $14.000. Был, правда, один экземпляр начала девяностых, однако его ценой я даже интересоваться не стал - у него был жуткий кузов. Значит, остается “Kia Sportage”. Самый дешевый из найденных мною “Sportage” стоил всего $8.000. Машина 1993 года выпуска с 2-литровым 95- сильным мотором “Mazda” и механической КПП явно не соответствовала заявленному 40-тысячному пробегу. В другом салоне за такой же “Sportage" просили уже $8.500. Пробег почти 50.000 км. Но вот кузов... Менеджер честно признался:

- Да, автомобиль был в аварии. Но его ремонтировали там же. в Корее.

И в той, и в другой фирме отказали в возможности посмотреть автомобиль на ходу и сделать диагностику на фирменном техцентре. Даже в сопровождении представителя салона. Делаю для себя выводы и ищу дальше.