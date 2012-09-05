Перевозка негабаритного груза — это сложная и ответственная задача, где важна не только техника, но и правильная организация всех этапов. Один из ключевых моментов — погрузка и фиксация груза на платформе. Независимо от того, перевозится ли экскаватор, металлоконструкция или промышленное оборудование, неправильное крепление может привести к смещению, повреждению груза или даже аварийной ситуации на дороге.

Чтобы избежать проблем, заказчику важно понимать основные правила, нормы и методы крепления, а также особенности работы с различными типами грузов.

Подготовка к погрузке: важный этап

Перед началом погрузки важно:

обеспечить свободный подъезд к площадке;





очистить груз от грязи, снега и льда (особенно зимой);





заранее снять или зафиксировать все выступающие элементы (например, ковши, отвалы, манипуляторы);





убедиться в технической готовности платформы — трал должен быть в исправном состоянии, без повреждений рамы и крепёжных точек.





Погрузка может выполняться двумя способами:

Заезд по аппарелям — используется для самоходной техники (экскаваторы, бульдозеры, катки). Аппарели должны быть прочными, с противоскользящим покрытием, устойчивыми к весу техники.



С помощью крана или манипулятора — для нестандартных или неподвижных грузов, таких как резервуары, контейнеры, металлоконструкции.





Компания ТралРУ применяет оба метода в зависимости от специфики задачи и типа груза.

Нормативные требования к креплению груза

В России основные требования к креплению негабаритных и тяжёлых грузов регламентируются:

ГОСТ 22235-2010 — описывает правила крепления тяжеловесных и длинномерных грузов на автомобильном транспорте.





ПДД РФ, приложение №2 — нормы габаритов, допустимой массы и размещения груза.





ТР ТС 018/2011 (техрегламент Таможенного союза) — безопасность колесных транспортных средств.





Согласно нормам, груз должен быть закреплён так, чтобы:

не смещался в поперечном, продольном или вертикальном направлении при торможении, ускорении или повороте;





не создавал угрозы другим участникам движения;





не ухудшал устойчивость самого транспортного средства.





Основные средства крепления груза

Цепи

Применяются для фиксации тяжёлой техники (экскаваторы, бульдозеры, спецоборудование). Цепи изготавливаются из закалённой стали, имеют высокую прочность и выдерживают серьёзные нагрузки. Используются в комплекте с храповыми натяжителями и крюками.

Преимущества: устойчивость к разрыву, износу и перепадам температур.

Ремни

Используются для более лёгких грузов или как дополнительная фиксация. Изготавливаются из полиэстера, оснащаются натяжителями. Не подходят для гусеничной техники или особо тяжёлых объектов, но отлично работают с паллетами, ёмкостями, контейнерами.

Важно использовать ремни соответствующего класса нагрузки (LC), указанного на бирке.

Упоры и клинья

Применяются для предотвращения продольного и поперечного смещения груза. Устанавливаются под колёса техники, опоры резервуаров и в местах касания с рамой платформы. Часто делаются из резины, древесины или металла.

Противоскользящие маты

Используются при перевозке оборудования или резервуаров с гладким дном. Укладываются между грузом и поверхностью платформы, снижают риск сдвига при торможении и поворотах.

Платформенные упоры и фиксаторы

В некоторых тралах есть встроенные устройства для блокировки положения груза — направляющие, выемки, боковые упоры.

Как правильно рассчитывается количество точек крепления

По ГОСТу, минимальное количество точек крепления зависит от массы груза:

до 5 тонн — не менее двух точек;





5–10 тонн — минимум четыре точки;





более 10 тонн — количество точек рассчитывается индивидуально, с учётом длины, формы и центра тяжести.





Также учитывается направление действия силы — при торможении нагрузка действует вперёд, на поворотах — вбок, при подъёмах и спусках — вертикально. Поэтому важно фиксировать груз с разных сторон, а не только «сверху».

Контроль крепления на маршруте

На дальних маршрутах водитель обязан регулярно проверять состояние крепежа. Особенно — после резкого торможения, движения по кочкам или при смене погодных условий. Ослабленные цепи или ремни подтягиваются, повреждённые элементы заменяются. Компания ТралРУ обучает водителей стандартам контроля и оснащает машины всем необходимым для регулировки креплений в пути.

Что нужно знать заказчику

Уточняйте, включена ли погрузка и крепление в стоимость перевозки. Некоторые компании выставляют эти услуги отдельно.





Сообщайте точные параметры груза — даже небольшое отклонение может повлиять на выбор крепежа и платформы.





Не вмешивайтесь в процесс крепления, если не имеете соответствующей квалификации — это зона ответственности перевозчика.





Убедитесь в наличии страховки — особенно если груз дорогостоящий.





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Дата публикации: 14 июля 2022 года