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Поездка за автомобилем за границу
2 Мая 2021
Теги: авто

В последнее время такие поездки принимают достаточно массовый характер: наши соотечественники из европейской части России едут за автомобилями в Германию, Бельгию, Литву, Белоруссию и другие европейские страны, из Сибири и Дальнего Востока - в Японию и Южную Корею. Многие туристические формы организуют специальные шоп-туры за автомобилями, и, по мнению специалистов, такие поездки имеют смысл, поскольку купить приличную подержанную иномарку за границей можно на 1000 - 3000 долл, дешевле, чем в России.

Статистика последних лет показывает: машину лучше покупать зимой, примерно с ноября по февраль. В этот период ажиотаж на западных авторынках спадает, и у покупателя появляется больше возможностей подобрать желаемый вариант, причем по более низкой цене. С другой стороны, продавцы в это время стараются не выставлять машины, имеющие дефекты. Они хорошо знают, что к лету, когда возрастает спрос на подержанные машины, покупатели будут не столь придирчивы и продать такие автомобили станет легче.

Особенность западного авторынка в том, что большинство автовладельцев прикреплено к фирменным гаражам, куда они сдают свои подержанные автомобили в зачет стоимости новых. Фирма, чтобы сохранить клиентуру, выкупает эти машины по достаточно высокой цене. Естественно, что местному автовладельцу выгоднее сдать свой автомобиль, чем продавать дешевле приезжему россиянину.

И самая большая проблема - это доставка машины из-за границы. Это и трудоемко, и дорого. Кроме того, проезд через Польшу и Белоруссию настолько криминализирован, что проехать без "приключений" практически невозможно.

 


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