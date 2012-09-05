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Поездка в Узбекистан
3 Ноября 2018
Теги: авто

Удивительно, на трассе даже в небольших поселках автозаправки натыканы одна вслед за другой, а бензин очень дорог. Все просто: здесь трудно продать что-либо, кроме горючего. А цены?.. Если отсутствует конкуренция, значит, существует сговор. По-моему, так.

Здесь жарко, мне сказали, что в тени около 50. Попробовал было ехать раздетым, но сухой горячий ветер мучительно больно обжигает шкуру сибиряка. А не перегреваются ли на жаре ирбитские «танки»? Оказывается, нет. Климат танки не боятся.

Здесь я установил рекорд скорости. От границы Узбекистана до Ташкента 14 километров, его я преодолел за 4 часа. Потому что на этом ничтожном расстоянии восемь «блокпостов» (ГАИ, ВАИ, таможня, экологический пост, весовой контроль и др.), и на каждом мне оказали повышенное внимание. Одно вроде бы хорошо: въезд в Узбекистан стоит пять долларов, но с меня не взяли ни гроша - должно быть, сочли нищим, ведь я без автомобиля, без женщин. Но, честное слово, после второго затяжного «интервью» готов был заплатить хоть десятку - лишь бы отпустили. В Ташкенте я был второй раз. Очень странно было узнавать знакомые, но изменившиеся места. Теперь это город стеклянных высоток и «Дэу» - на них ездит едва ли не половина местного населения. И ни одного мотоцикла: по городу на них ездить не принято - это транспорт аулов. И еще. Сотрудники ГАИ в городе меня ни разу не остановили. Даже стало обидно: почему игнорируют! Я же на «Вояже»... Впрочем, и слава Богу. Хотите купить готовый магазин под ключ? В компании ТПК Урал подберут подходящий вариант, исходя из ваших требований.

Поразило и вот что: море машин - и ни одной автостоянки. «Дэушки» стоят во дворах и на улицах с опущенными стеклами дверей: «Чтобы утром не было так жарко», - объясняли темному забитому сибиряку. - «Кто ж их, машины, тронет, если за угон автомобиля можно схлопотать 15 лет заключения, а то и «вышку».

.

тут были комменты. RIP!






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