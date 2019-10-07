Удивило отсутствие в заднем отсеке привычных любому джипперу сеточек и креплений для взятых в дорогу вещей - первый раз в жизни нам удалось лицезреть некогда популярный на наших застольях салат “оливье” самоприготовившийся из нашего нехитрого командировочного скарба. В салоне под дорожные “мелочи” предусмотрены только дверные карманы, содержимого которых категорически не хватит не только для проведения “Бури в пустыне", но и “Грибного дождя в Голосеевском лесу. Огорчило отсутствие омывателя и стеклоочистителя заднего стекла и фар - принимая во внимание условия, в которых логично эксплуатировать Hummer, они однозначно необходимы как стандартное оборудование.

Еще одна неприятность (с ней пришлось столкнуться при ночном вождении) - абсолютно вертикальные переднее и заднее стекла создают перед лицом водителя небезопасный оптический эффект, при котором отражение обгоняемой Вами машины воспринимается на лобовом стекле как “виртуально-реальное” изображение встречной. Привыкнуть к этому обману зрения непросто, несмотря на прилагаемые усилия.

Однако все вышеперечисленные неудобства перестают замечаться и восприниматься Вами как что-то серьезное, стоит погрузить Hummer в его родную стихию - бездорожье. Передать словами ощущения от поездки на Хаммере по полному отсутствию даже прозрачного намека на проезжую часть практически невозможно - большинство из приходящих на ум и язык эпитетов относятся к категории перлов ненормативной лексики, следовательно не могут быть употреблены на страницах уважающего себя и читателей печатного издания. Посему, обратимся к сухому языку профессиональной терминологии.