Франция это страна контрастов, в ней каждый регион уникален и интересен. Ознакомившись с Парижем, многие туристы желают двинуться дальше. Так экскурсия в Нормандию займет всего один день (возможны и более длительные варианты) и подарит массу впечатлений.

Познавательная экскурсия в Нормандию из Парижа на русском с опытным гидом это то, что надо для любознательного туриста.





Программа экскурсии

Однодневное путешествие в Нормандию строится по следующему плану:

1. Городок Довиль, что на берегу Ла-Манша находится в двух часах езды от Парижа. Бывшая деревня рыбаков превратилась в фешенебельный курорт, где легко встретить звезду мирового масштаба на отдыхе. На рынке Довиля можно отведать свежевыловленных устриц и морских ежей по самым лояльным ценам.

2. Следующий пункт это очаровательное местечко Онфлер. Здесь обязательно стоит попробовать яблочный сидр, кальвадос и фирменный нормандский молочный джем. Интереснейшей достопримечательностью Онфлера является деревянная церковь 15-го века построенная без единого гвоздя, обликом своим она напоминает перевернутый корабль.

3. Столица Нормандии Руан это тот самый город, где на костре сожгли Жанну д'Арк. Атмосфера Руана пахнет средневековьем. Здесь есть башня со старинными часами, рыночная площадь та самая, где и была сожжена Орлеанская Дева, готический собор и масса иных заслуживающих внимания достопримечательностей.

Руан во всей красе

Для любителей истории экскурсия в Нормандию из Парижа на русском это возможность побывать в Руане и своими глазами увидеть город где была казнена Жанна Д’Арк. В центре города стоит Башня Жанны Д’Арк, но эта не то строение где Орлеанскую деву держали в заточении. Зато здесь в 1430 году проходили заседания суда над Жанной. Остатки Башни Девы где, в самом деле, сидела в заточении героиня Франции сохранились до наших дней. От уцелевшей башни, которую чаще показывают туристам это совсем недалеко. Руины башни можно найти во дворе дома 102 по улице названной конечно же именем Жанны Д’Арк.

Другие интересные места Руана:

1. Музей керамики в Руане. Богатая коллекция фаянса и фарфора демонстрирует, как развивалось его производство в Руане.

2. Художественный музей в Руане открыл Наполеон 1-й. Здесь хранятся предметы искусства от эпохи Возрождения до современности.

3. Церковь Жанны Д’Арк была возведена отнюдь не в Средневековье, а в 1979 году. Она стоит в непосредственной близости от места сожжения Жанны.

4. Музей железных изделий Сек-де-Турнеля содержит коллекцию уникальных антикварных кованых изделий. Здесь собрано около восьми тысяч предметов начиная с галло-романских времен (1 в. до н. э.) и заканчивая XIX веком.

5. Кладбище Сен-Маклу пользуется популярностью у руанцев и приезжих как живописное место для прогулок.

6. Церковь аббатства Сен-Уэн - шедевр позднеготического стиля. Одна из остроконечных башен церкви носит название «Корона Нормандии».

7. Астрономические часы 14-го века до сих пор работают и издают колокольный звон.

Прогулка по Руану это путешествие во времени, ведь история встречает туриста здесь на каждом шагу.



