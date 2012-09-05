Чтобы доехать до Белоруссии раньше существовало три способа - поезда Санкт-Петербург-Минск, Санкт-Петербург-Брест и автобусы Эколайнс. Однако белорусская сторона приняла решение об оптимизации расходов на пассажирские перевозки путем отмены брестского состава. Оставшиеся десять вагонов было решено прицепить к поезду Звезда, который курсирует по маршруту Минск-Санкт-Петербург-Минск. В данный состав также был включен нефирменный вагон купейного типа, который впервые был назначен в 1979 г. на летний сезон. Теперь на этот вагон любой желающий свободно может приобрести билет и отправиться в Минск.



Найти фото поезда звезда вы легко сможете в данной статье. После приобретения билета, мы отправились в купейный вагон и отыскали полагающееся нам спальное место. Однако увиденное вызвало уныние и разочарование. За заплаченные деньги мы получили лежак, вылетающий из пазов крепления. В месте попы лежак сильно продавлен. Матрас настолько износился, что трудно разобрать где начало, а где конец. То же самое касается изношенной подушки. Выключатели внутри купе разбиты и не работают. А замена, поставленная рядом, не включается. Нужно сильно постараться, чтобы в купе было освещение.



Решить проблему можно единственным способом - нужно попросить проводника, чтобы он включил ночное освещение. Иначе, вы будете вынуждены довольствоваться осветительным прибором наподобие "прожектора". Альтернативный выход - отключение света и темнота. Прикроватные светильники также не работают. Зато на столике можно найти информационную листовку с перечнем белорусских блюд, которые можно заказать в вагоне-ресторане купейного нефирменного вагона. В подобной ситуации лучшим решением было бы заварить доширак, а не заказывать жирную белорусскую еду.



В плачевном состоянии оказался туалет, где нет туалетной бумаги. Мыльный дозатор на раковине практически разваливается, так что воспользоваться им не удалось. Хотя для белорусских железных дорог такие ляпсусы считаются нормой. Здесь не хотят тратиться на комфорт для пассажиров. А ведь деньги от расформирования брестского поезда остались. Поездка в купейном вагоне оказалась неудачной. Поэтому решение принято - больше такой возможностью не пользуемся. Найденные нами недостатки оказались слишком неприемлемыми. Даже сэкономленные на поездке средства не радуют после такого путешествия. К сожалению, белорусская сторона игнорирует подобные проблемы, не спеша решать их и хотя бы малость позаботиться о своих пассажирах. Единственным решением является переход данного поезда под контроль РЖД.





