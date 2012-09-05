При выборе транспортного средства для дальних поездок мы прежде всего обращаем внимание на удобство расписания и комфорт. В этом отношении состав фирменного поезда Волга можно назвать идеальным. Изначальной целью нашей поездки был Нижний Новгород, куда мы отправились из Санкт-Петербурга и вернулись обратно. Не хотелось заезжать в столицу, когда бушует пандемия. Из Белоруссии добраться в обход Москвы до Санкт-Петербурга можно только на автобусе. А в СПБ мы выбрали ночной поезд Волга заранее купив билеты на купе. Этот состав не прибывает с первыми петухами. Было выбрано максимально удобное время. Отправляется поезд с Московского вокзала Питера, прибывая на Московский вокзал Нижнего Новгорода.



Чтобы убедиться в комфортабельности и удобстве Волги достаточно почитать поезд волга нижний новгород санкт петербург отзывы. Билеты мы приобрели заранее, что позволило урвать нам козырные места. Вагон был купейным, однако в состав входят вагоны СВ, плацкарт и купе бизнес- и эконом-классов. В СВ имеется видеооборудование. Каждый пассажир может воспользоваться медицинской аптечкой, настольными играми, одежной и обувной щетками, комплектом посуды. В наглядном месте размещена информация о схеме движения, расписании, предоставляемых услугах и правилах поезда.



В составе Волга имеется вагон-ресторан, где готовятся прекрасные блюда. Нам во время поездки предоставили питательный завтрак с доставкой в купе. Есть возможность дозаказать разные блюда, которые также доставят в купе. Статус фирменного поезда обязывает персонал соблюдать в точности расписание. Поэтому к месту назначения состав прибывает в точно назначенное время, без малейших опозданий. Опрятный персонал вагонов регулярно убирает вагоны. Поэтому здесь всегда чисто и комфортно. Следует отметить и чистые, ухоженные туалеты состава, оборудованные всем необходимым.



На конечную остановку - Московский вокзал Нижнего Новгорода фирменный состав прибыл оперативно, без задержек. Однако по показателям скорости фирменный поезд уступает Сапсанам и Стрижам. В распоряжении пассажиров Волга ухоженные вагоны, о чистоте которых заботится штат уборщиц. Здесь созданы идеальные условия для комфортных путешествий. Вежливый персонал всегда слушает пассажиров, выполняя любые просьбы. Следует также отметить доступные тарифы на билеты фирменного поезда. Во время путешествия, вы сможете заказывать из вагона-ресторана любые вкусно приготовленные блюда. Продажа билетов осуществляется и в онлайн-режиме, без необходимости посещения касс.





