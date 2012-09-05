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Поехали!
7 Января 2017
Теги: авто

Легко вставляем ключ в скважину замка зажигания, поворачиваем — и... тишина. Оказывается, двигатель здесь не заведется, пока не выжмешь сцепление (такую «блокировку» вводят с целью исключить случайное троганье при пуске мотора). Усилие на ключе в стартерном режиме слишком велико — опять-таки не для дамских пальчиков. Ну, а вытаскивание ключа из замка зажигания — дело хитрое. Необходимо нажать кнопку, расположенную рядом, иначе никак.

Маршрут наш пролегает по пересеченной местности все в том же Крылатском. Правда, вместо белой, безбрежной снежной равнины — прошлогодняя трава и громадные лужи. Но в ложбинах и перелесках еще есть снежные сугробы. Этот снег вязкий, тяжелый, водянистый...

Оказалось, что в этих условиях Ford Explorer чувствует себя вполне уверенно. Правда, при проезде огромных луж он старательно выплескивает всю воду на лобовое стекло (вот где важно вовремя включить «дворники»!) и при этом больше напоминает корабль, нежели автомобиль.

Включить передний мост очень просто: прямо в движении можно легко нажать на клавишу — и загорается индикатор на табло. Полный привод включен.

Глубина снега 15—20 см. Explorer очень уверенно движется вперед. Но почему-то вдруг перестает хватать крутящего момента двигателя: мотор требует больших оборотов, а это сразу вызывает пробуксовку колес. То есть «внатяг» ехать трудно. Скорей всего, передаточные числа коробки передач не рассчитаны на такое движение. Пробуем включить демультипликатор. Оказывается, это уже сложнее, легкое движение руки тут. не проходит. Для его включения необходимо остановиться, выключить передачу, выжать сцепление, а уже только после этого сигнальное табло с небольшим запаздыванием известит вас о мобилизации всех возможностей трансмиссии. Такая волынка нас смутила. Представляете, ваш автомобиль проваливается в какое-нибудь болото, а вы должны планомерно провести весь комплекс вышеописанных мероприятий. Как-то тоскливо...


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