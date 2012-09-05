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Подвижность воздуха
20 Декабря 2016
Теги: авто

Известно, что человек воспринимает температуру неподвижного воздуха иначе, чем температуру воздуха, обдувающего его с определенной скоростью. При этом в области температур окружающей среды меньше температуры поверхности тела человека с увеличением скорости обдува температура воздуха должна увеличиваться, чтобы обеспечивать такое же восприятие температуры, как и в неподвижном воздухе. О том, какой должна быть эта зависимость, в литературе нет единого мнения. Кривая по Фангеру показывает, что существует предельное значение температуры, при которой дальнейшее увеличение скорости воздуха свыше 1,5 м/с не вызывает изменения восприятия температуры, что, по крайней мере, качественно хорошо согласуется с собственными наблюдениями, сделанными Теммингом.

При температуре воздуха выше температуры поверхности тела (например, в знойной пустыне) подвижность воздуха оказывает обратное влияние. В этом случае температура перемещающегося воздуха из-за лучшей теплоотдачи кожи воспринимается как более высокая, чем в случае неподвижного воздуха. Поэтому при езде в автомобиле, не оснащенном кондиционером, может быть рекомендовано при температурах наружного воздуха свыше 40° С закрыть окна и боковые форточки. Аналогичные неприятные ощущения возникают и тогда, когда теплый воздух (в случае работы отопителя) непосредственно обдувает сидящих в автомобиле людей. Если при столкновении вы помяли бампер, не расстраивайтесь. Специалисты http://Kuzovnoi-Remont-SPb.ru проведут недорогой кузовной ремонт и вернут вашему автомобилю прежний вид.

При решении вопросов отопления и вентиляции автомобиля нужно ориентироваться на то, чтобы при работающей системе отопления исключить непосредственный обдув пассажиров. Для выполнения этого требования необходимо тщательно продумать размещение дефлекторов выхода нагретого воздуха и оптимальное распределение воздуха, даже при больших его расходах. Большие расходы воздуха необходимы тогда, когда при низких наружных температурах необходимо обеспечить хороший прогрев салона. Летом же, при более высоких температурах наружного воздуха, целенаправленный обдув тела воспринимается удовлетворительно. Лучше всего обдувать область груди воздухом с максимальной скоростью 3 м/с, причем из-за опасности переохлаждения не следует допускать обдува области шеи и свободных суставов рук, а также следует избегать воздействия высоких скоростей потока на лицо, в особенности на глаза. В связи с этим высокие скорости воздуха, хотя они и вызывают ощущение приятного местного "холодка”, по медицинским соображениям следует исключить. Гораздо лучше, имея большой объемный расход воздуха, обеспечить большую площадь обдува пассажиров с малой скоростью. При низких температурах наружного воздуха или при пользовании кондиционером направляемый для обдува воздух следует немного подогреть.

Приведенные сведения в настоящее время учитываются в любом современном легковом автомобиле, который располагает достаточным количеством дефлекторов, обеспечивающих подачу воздуха в салон при его отоплении и вентиляции. Вентиляционные дефлекторы должны иметь возможность индивидуальной регулировки объема поступающего через них воздуха и направления его распространения.

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