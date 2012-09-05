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Подвижной состав АТП
9 Октября 2017
Теги: авто

АТП имеют различный подвижной состав, работающий в разнообразных условиях эксплуатации. В американской технической литературе делаются попытки сравнения эффективности работы технической службы различных АТП, в том числе и на основе данных системы учета. При этом учитывается ряд объективных условий и применяются некоторые критерии оценки. В соответствии с опросным листом журнала «Флит Оунер» и рядом других материалов учитываются следующие факторы:

характеристики и число автомобилей (бензиновых, дизельных, самосвалов, группы по грузоподъемности автомобилей, группы по длине полуприцепов и др.);

обслуживающий персонал с выделением непосредственно ремонтных рабочих;

годовой пробег парка; средний возраст автомобилей;

работы технического обслуживания и ремонта, выполняемые на стороне (в % к общему объему работ) по электрооборудованию, системе кондиционирования воздуха, двигателю, окраске и ремонту кузова, станочные работы. Хотите сделать дачный участок стильным? Закажите дизайнерские беседки из дерева в мастерской МАС. Они получаются красивыми и надежными и станут украшением любого участка.

При сравнении работы технической службы АТП учитываются следующие показатели:

удельные затраты (центы/милю) и трудоемкость (чел-ч/1000 миль) на техническое обслуживание и ремонт, включая материалы, запасные части и рабочую силу; стоимость ТО и ремонта на 1 долл, дохода; стоимость запасных частей и материалов на складе (без шин, камер,топлива и масла);

коэффициенты технической готовности (использования); количество дорожных происшествий, вызванных технической неисправностью автомобилей;

наработка на дорожный отказ, происшедший по вине технической службы;

ресурсы агрегатов до капитального ремонта; наработка шин ведущих и управляемых колес до и после наложения протектора;

среднее число наложении протектора на шину;

удельный расход топлива (бензиновые и дизельные двигатели) ;

количество единиц подвижного состава на одного ремонтного рабочего.

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тут были комменты. RIP!






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