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Подвески на современных автомобилях
2 Марта 2017
Теги: авто

На современных легковых автомобилях часто применяются рычажные телескопические независимые подвески типа Макферсон, в которых применена амортизаторная телескопическая стойка к управляемому колесу, объединяющая в себе все необходимые функции. Толкающие и скручивающие усилия в этих подвесках передаются через амортизаторную стойку. В качестве упругих элементов независимых подвесок применяются цилиндрические или конические пружины, пневматические баллоны и торсионы.

В независимых подвесках вес неподрессорных масс значительно меньше, чем в зависимых, поэтому они имеют значительно меньший вес по сравнению с рессорными подвесками и меньшие значения отношений не подвешенных масс к подвешенным (0,15...0,2), и поэтому независимые подвески обеспечивают большую плавность хода автомобиля. Любите покорять бездорожье? Вездеходы на шинах низкого давления отличаются высокой проходимостью и экономичностью в эксплуатации.

Независимые подвески значительно повышают комфортабельность езды на автомобиле, т. к. удары от неровностей дороги и от одного колеса другому колесу, и на кузов автомобиля, в основном, не передаются.

Вес деталей независимой подвески на (25.40) % меньше веса деталей зависимой рессорной подвески.

Наибольшее распространение в зависимых подвесках получила рессорная подвеска. Здесь упругим элементом является листовая рессора - она собрана из отдельных систематизированных по длине листов рессорной стали и располагается под рамой автомобиля или сбоку рамы (задние рессоры), или под несущим кузовом (легковые автомобили).

Толкающие и скручивающие усилия в рессорной подвеске передаются от ведущего моста на раму (или несущий кузов) через рессору и рессорный палец (или рессорную подушку).

В грузовых трехосных АТС обычно применяется балансирная подвеска. Эти подвески в процессе движения автомобиля по пересеченной местности позволяют ведущим мостам автомобиля объезжать неровности дороги, изменяя вертикальное положение мостов, что значительно повышает его проходимость. Тяговые и тормозные усилия в этих подвесках передаются через толкающие и реактивные рычаги и штанги 1 и 5.

Применяемые в рессорных подвесках резиновые втулки и подушки, поглощая на себя удары от неровностей дороги, значительно смягчают удары и повышают комфортность движения автомобиля.

Для обеспечения достаточной мягкости хода порожних грузовых автомобилей большой грузоподъемности, а также при различной их загрузке, на них, кроме основных рессор, устанавливаются еще дополнительные рессоры (подрессорники) - они вступают в работу только при полной загрузке автомобиля.

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