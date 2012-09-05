Служит для обеспечения плавности хода автомобиля - она принимает на себя и гасит удары от неровностей дороги, а также является и основным направляющим элементом - она передает толкающие, тормозные и скручивающие усилия от ведущих колес (мостов) на раму или несущий кузов автомобиля.

Располагается она между мостами автомобиля и рамой или несущим кузовом и соединяет ходовую часть автомобиля с рамой или несущим кузовом. В подвеску входят: упругие элементы, направляющие элементы и амортизаторы со стабилизатором поперечной устойчивости.

Основой любой подвески являются различные упругие элементы : листовые рессоры, цилиндрические, или конические пружины, торсионны и пневматические баллоны. Хотите быстро продать автомобиль? Компания «Контакт Авто» осуществляет выкуп авто на весьма выгодных условиях. Профессиональные специалисты возьмут на себя все хлопоты и расходы по оформлению и эвакуации транспортного средства.

Подвески бывают зависимые и независимые.

Зависимые подвески - это в основном подвески грузовых АТС с листовыми рессорами и устанавливаются они на неразрезных мостах. Здесь удары от неровностей дороги от одного колеса передаются через неразрезной мост на другое колесо.

Иногда рессорные подвески устанавливаются и на ведущих неразрезных мостах легковых автомобилей.

Толкающие и скручивающие усилия от ведущих колес автомобиля здесь передаются на раму (несущий кузов) через рессоры.

Независимые подвески бывают шкворневые и бесшкворневые - они применяются на разрезных мостах легковых АТС.

В независимых подвесках при наезде на препятствие (большой камень или яма), колесо балансирует на вильчатых маятниковых рычагах 7 и 12, или на амортизаторной стойке и удары от одного колеса не передаются через разрезной мост на другое колесо.

В шкворневой подвеске поворотная цапфа сидит на шкворне 9, связанным с поворотной стойкой 11, а в бесшкворневой подвеске, - поворотная стойка, совмещая в себе и функции шкворня, связана с нижним 7 и верхним 12 маятниковыми рычагами.