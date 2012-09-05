Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Подвешивание переднего колеса по системе Lancia




Подвешивание переднего колеса по системе Lancia
15 Февраля 2018
Теги: Игры

Наилучшим примером независимо подвешенного колеса с вертикальным перемещением является система Lancia Lambda. Автомобиль этой конструкции был впервые демонстрирован на Парижской выставке 1922 г. и находился в производстве семь лет. В этой конструкции имеется трубчатая ферма, соединенная с остовом автомобиля, к которой на пружинах подвешены передние управляемые колеса. Конструкция такой трубчатой связи обеспечивает ей большую прочность при незначительном весе.

Вес передней части автомобиля воспринимается поворотными цапфами через спиральную пружину, окружающую поворотный шкворень, в то время как на нижнем конце этого шкворня находится стальная спиральная пружина, служащая подушкой рессоры. В данную установку включен также и гидравлический амортизатор. Внутри нижней части полого шкворня имеется неподвижный поршень, и когда шкворень под действием пружины движется вверх и вниз, полость между поршнем и шейкой шкворня, где находится подшипник стержня поршня, изменяется, и масло переливается через центральное отверстие в поршневом штоке из упомянутой выше полости в верхнюю полость поворотного шкворня и обратно. Поршневой стержень закреплен болтами в колпаке на конце передней оси.


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Игры на биткоины - для любител... - . (+65)
Клуб Вулкан - самый перспектив... - . (+74)
Игровые аппараты на деньги - р... - . (+77)
Вулкан Удачи - лучшие условия ... - . (+82)
Игровые автоматы Вулкан - Ваш ... - . (+95)
В поисках лучшего игрового клу... - . (+119)
Бесплатный игровой клуб Вулкан... - . (+120)
Клуб Фараон - пленительный мир... - . (+101)
Игровые автоматы Вулкан Делюкс... - . (+137)
Игровой клуб Вулкан на деньги ... - . (+154)
Игры на деньги в Вулкане - поч... - . (+134)
Vulcan Stars Play - . (+147)
Каким онлайн казино стоит дове... - . (+136)
Популярные игральные автоматы ... - . (+116)
Игровые автоматы Адмирал - для... - . (+141)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке