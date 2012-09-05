Наилучшим примером независимо подвешенного колеса с вертикальным перемещением является система Lancia Lambda. Автомобиль этой конструкции был впервые демонстрирован на Парижской выставке 1922 г. и находился в производстве семь лет. В этой конструкции имеется трубчатая ферма, соединенная с остовом автомобиля, к которой на пружинах подвешены передние управляемые колеса. Конструкция такой трубчатой связи обеспечивает ей большую прочность при незначительном весе.

Вес передней части автомобиля воспринимается поворотными цапфами через спиральную пружину, окружающую поворотный шкворень, в то время как на нижнем конце этого шкворня находится стальная спиральная пружина, служащая подушкой рессоры. В данную установку включен также и гидравлический амортизатор. Внутри нижней части полого шкворня имеется неподвижный поршень, и когда шкворень под действием пружины движется вверх и вниз, полость между поршнем и шейкой шкворня, где находится подшипник стержня поршня, изменяется, и масло переливается через центральное отверстие в поршневом штоке из упомянутой выше полости в верхнюю полость поворотного шкворня и обратно. Поршневой стержень закреплен болтами в колпаке на конце передней оси.