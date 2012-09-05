Есть ли другие способы повышения мощности и крутящего момента мотора, кроме банального увеличения рабочего объема, а вместе с ним габаритов, массы и расхода топлива? Конечно. Основной — использование наддува. Закачивание в цилиндры доиолнителыю10 воздуха позволяет сжигать больше топлива без чрезмерного обогащения смеси.

Наддув осуществляется компрессором, приводимым либо непосредственно от коленвала мотора (приводной нагнетатель), либо от раскручиваемой выхлопными газами турбины (турбокомпрессор). Первый вариант конструктивно проще и дешевле. В этих устройствах обычно используют нагнетатели объемного типа — в отличие от центробежных они закачивают за каждый оборот одинаковое количество воздуха независимо от частоты вращения. Такой наддув поднимает крутящий момент (обычно на 20—40%) во всем диапазоне частот вращения коленвала, сохраняя мгновенный отклик на нажатие педали газа (то есть с точки зрения водителя мотор как бы увеличивается в объеме).

Главный недостаток приводного нагнетателя — меньшая по сравнению с безнаддувным мотором того же рабочего объема экономичность, ведь часть энергии тратится на привод компрессора. Но этот недостаток весьма относителен: логичнее сравнивать двигатели не одного объема, а одной мощности. И тут безнаддувный (а значит, большего литража) мотор может даже проиграть. В режиме полного газа более экономичен обычный «движок», а вот в режиме частичных нагрузок (в котором автомобиль проводит большую часть времени) «наддувный» скорее всего окажется экономичнее (в нем меньше внутренние потери, пропорциональные рабочему объему и снижающие КПД мотора). Кроме того, рядная «четверка» с приводным нагнетателем заметно легче и дешевле, чем У-образная «шестерка» той же мощности, да и на растаможке с «кубика» можно сэкономить.