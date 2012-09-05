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Благодаря выданным нами гостиничным чекам вы сумеете заработать более
тысячу руб. в течение суток. С нюансами и схемами данной услуги желающие
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разобраться в специфике вопроса. Чеки предоставляются для составления
авансового отчета. Если вам выделено по три тыс. руб посуточно во время
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номер, с нашей помощью вы сумеете арендовать уютные апартаменты всего за
две тыс. или же хостел за тысячу руб. Также можно погостить у
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администрацией. Сопровождаются такая документация соответствующим
QR-кодом и кассовым чеком. Отдельно наши сотрудники изготовят
соответствующий прайс с актом с учетом ваших пожеланий. Вам не придется
отправлять данные в ФНС. Услуги обойдутся желающим не более десяти
процентов. А регистрационная комиссия у нас составляет всего двадцать
процентов. После получения документации, вы сможете оперативно проверить
прохождение чека через налоговую.
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или же агентов. Оплатить проживание вы сможете непосредственно
собственнику. Арендную жилплощадь можно выбрать в любом из точек Питера.
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