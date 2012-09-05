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Подтвержденные гостиничные чеки
22 Декабря 2018

Если вы решите заглянуть на наш веб-сервис, сумеете забронировать отель, снять апартаменты и даже получить уже подтвержденные гостиничные чеки. С помощью нашего ресурса желающие сумеют снять посуточную квартиру в Питере безо всяких посреднических процентов. Мы предлагаем огромный выбор питерских отелей с отличным месторасположением на любой сезон. А людям, приезжающим в Северную столицу в отпуск, мы предлагаем гостиничные чеки с подтверждением без всякого заселения. Про любую из перечисленных услуг на нашем веб-сайте желающие смогут найти исчерпывающую и актуальную информацию.

Мы стараемся помочь клиентуре с выбором наиболее подходящего варианта жилья, с учетом ситуации, в которую попадает каждый наш заказчик. Благодаря выданным нами гостиничным чекам вы сумеете заработать более тысячу руб. в течение суток. С нюансами и схемами данной услуги желающие смогут ознакомиться в соответствующей категории нашего веб-ресурса. Если вы приобретаете подобные чеки впервые, то должны непременно разобраться в специфике вопроса. Чеки предоставляются для составления авансового отчета. Если вам выделено по три тыс. руб посуточно во время вашей поездки, которые вы должны заплатить за стандартный гостиничный номер, с нашей помощью вы сумеете арендовать уютные апартаменты всего за две тыс. или же хостел за тысячу руб. Также можно погостить у родственников, не оплачивая жилье.

Оставшаяся разница является вашей собственностью. Получив наши гостиничные чеки, прибыль останется на руках. А в чеке будет указано, что вы заплатили три тыс. за сутки и сумеете отчитаться перед администрацией. Сопровождаются такая документация соответствующим QR-кодом и кассовым чеком. Отдельно наши сотрудники изготовят соответствующий прайс с актом с учетом ваших пожеланий. Вам не придется отправлять данные в ФНС. Услуги обойдутся желающим не более десяти процентов. А регистрационная комиссия у нас составляет всего двадцать процентов. После получения документации, вы сможете оперативно проверить прохождение чека через налоговую.

Кроме указанной услуги наша профессиональная команда позаботится о выборе для вас удобных апартаментов по выгодным тарифам. Вместе с этим мы позаботимся о составлении отчетной документации без всяких накруток или же агентов. Оплатить проживание вы сможете непосредственно собственнику. Арендную жилплощадь можно выбрать в любом из точек Питера. В нашей онлайн-базе представлено огромное количество объявлений от многокомнатных апартаментов до студий. Если же вы нуждаетесь в ином уровне комфорта, можете выбрать подходящий отель прямо с нашего веб-ресурса. Также мы предлагаем бюджетные номера, позволяющие экономить на проживании. А разницу вы сможете использовать для себя.

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тут были комменты. RIP!






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