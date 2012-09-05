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Подшипники переднего колеса
31 Марта 2018
Теги: авто

При движении по прямой на горизонтальном пути подшипники переднего колеса несут радиальную нагрузку, но при повороте на некоторой скорости центробежная сила вызывает значительные осевые усилия, вследствие чего необходимо применять подшипники, воспринимающие как радиальные, так и осевые нагрузки. Как в США, так и в Англии передние оси тяжёлых грузовых автомобилей снабжаются обычно коническими роликоподшипниками. В передних осях американских легковых автомобилей применяются как конические роликоподшипники, так и шарикоподшипники с угловым контактом.

Передние колёса европейских легковых автомобилей обычно имеют радиальные шарикоподшипники. В этом случае оба кольца внутреннего большего подшипника закреплены в осевом направлении, и он воспринимает осевую нагрузку в обоих направлениях. Для этой цели применяются радиальные шарикоподшипники с глубокой канавкой, имеющие сравнительно высокую осевую грузоподъёмность. Решили покупать машину? Загляните в салон по продаже Мазда 3 в Москве. Здесь представлены как новые автомобили, так и авто с пробегом. Профессиональные консультанты помогут определиться с выбором, исходя из ваших предпочтений.

Радиус поворота измеряется до середины передней оси, и поэтому он на 0,75 м меньше, чем наружный радиус поворота легкового автомобиля, и на 0,9 м меньше наружного радиуса поворота тяжёлого грузового автомобиля. Если коэффициент сцепления между шиной и дорогой равен 0,6, центробежная сила становится равной силе трения между шинами и дорогой (при начале скольжения), когда V = 8,7 у П км/час. Задние колёса всегда за исключением очень высоких скоростей движутся по окружностям меньших радиусов и поэтому обычно начинают скользить первыми.

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тут были комменты. RIP!






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