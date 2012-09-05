Перед покупкой автозапчасти важно выявить ее подлинность, так как на рынке очень много подделок. Детали от подпольных компаний имеют сомнительное качество и неизвестно, как сработают в самый неподходящий момент. Производители стараются защитить свои изделия, для чего используют специальные знаки. Поставщикам подделок удается даже копировать и переносить штрих коды и артикулы заводов. Но есть признаки, по которым не трудно выявить подделку и это под силу не только профессионалам.





На что стоит всегда обращать внимание?

Защитные признаки от производителей работают, и у каждой фирмы они свои. Специалисты АвтоПро рекомендуют всегда их находить и делать правильный выбор. Если использовать подручные средства, к примеру, смартфон, то сразу можно проверить защитный код и найти другую полезную информацию. Ее можно найти даже про запчасти на пежо ж5 от https://avto.pro/catalog/peugeot/j5/. С чего начать поверку запчасти?

Начинаем осмотр упаковки. Фирменные упаковки имеют качественный внешний вид. Чаще всего это картонная коробка, но может использоваться и полиэтиленовый пакет с идентификаторами компании. Полиграфия фирменных упаковок имеет высокое качество, в отличие от упаковок с подделками. Подпольные компании, разумеется, экономят на этом. Все производители используют собственный оригинальный дизайн, чтобы выделять свои изделия среди других товаров. Даже если дизайна как такового нет, производитель обязательно ставит свои метки; Наклейка на упаковке служит источником важной информации о товаре: имеет штрих код запчасти, артикул завода, в некоторых случаях QR-код, предназначенный для проверки подлинности запчасти онлайн сервисом. Всегда указывается название компании и страна производитель. Если страна производитель не указана, то это повод, чтобы задуматься; Оригинальные запчасти имеют высокое качество изготовления, так как проходят двойной контроль качества на производстве и снабжаются гарантией автоконцернов. Если вы видите трещины, инородные вкрапления в металле, резиновые и пластмассовые компоненты обладают химическим запахом, то перед вами подделки; Дополнительные элементы в коробках. Производители автозапчастей могут дополнять комплектацию дополнительными элементами, чтобы в случае необходимости автомобилист мог сам установить деталь. Это уплотнители, болты, резиновые перчатки и прочее.

Исходя из сказанного выше, определить подделку от оригинала не так уж сложно. Особенно важно проверять запчасти, которые могут серьезно повлиять на функции автомобиля. Хотя подделки чаще встречаются среди таких элементов, как фильтры, масла, свечи зажигания, иногда автолюбителям подсовывают те, что могут стать причиной серьезных проблем. Такие компоненты, как детали ходовой, тормозной системы, элементы электрики, подшипники, запчасти системы охлаждения и другие важные детали лучше покупать в магазинах, которые рекомендованы на сайте производителя.

Подделки чаще предлагаются на рынках и в небольших магазинчиках для автолюбителей. В крупные точки продажи, где товар тщательно проверяется, они не попадают.

По материалам https://avto.pro.



