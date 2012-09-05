Наверное, каждому автовладельцу будет полезно иметь у себя домкрат. Он может очень пригодиться, если вам будет необходимо проверить колесо, увидеть что-либо под машиной и тому подобное. И среди самых разных типов домкратов для автомобилей наиболее удобным для кратковременного и быстрого использования считается подкатной домкрат. Подкатной его конструкцию назвали неслучайно, а потому что у него есть возможность подкатить механизм, который снабжён колёсами, под кузов или раму автомобиля.

Где же можно приобрести такой домкрат по хорошей цене? Если у вас в городе нет магазина, где бы он продавался, то вы можете смело обратиться в онлайн-магазин «Фаворит инструмент». На этом сайте представлено мсножество видов подкатных гидровлических домкратов разной ценовой категории, среди которых вы сможете найти и тот, что подойдёт для вас и вашего бюджета!

Домкраты гидравлические подкатные по сути подобны друг другу. Они не требуют источников питания, подъём машины происходит благодаря силе автомеханики, которая усиленна гидравликой, а также плеча подъёмного рычага. Единственным недостатком, который можно выделить, рассматривая подкатные гидровлические домкраты, можно назвать необходимость пространства для подъезда механизма.

Модели разделяются на гаражные, бытовые и профессиональные в зависимости от частоты применения, материалам изготовления и грузоподъёмности домкрата. Вам, скорее всего, если вы покупаете домкрат для себя, подойдёт бытовой домкрат, который относится к простейшим моделям. Они рассчитаны на эпизодическое использование, а также они могут поднять серийный легковой автомобиль весом в 2-3 тонны, который чаще всего встречается у обывателей.