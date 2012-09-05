Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Подкатные гидровлические домкраты




Подкатные гидровлические домкраты
22 Января 2023
Теги: домкрат

Наверное, каждому автовладельцу будет полезно иметь у себя домкрат. Он может очень пригодиться, если вам будет необходимо проверить колесо, увидеть что-либо под машиной и тому подобное. И среди самых разных типов домкратов для автомобилей наиболее удобным для кратковременного и быстрого использования считается подкатной домкрат. Подкатной его конструкцию назвали неслучайно, а потому что у него есть возможность подкатить механизм, который снабжён колёсами, под кузов или раму автомобиля.

Где же можно приобрести такой домкрат по хорошей цене? Если у вас в городе нет магазина, где бы он продавался, то вы можете смело обратиться в онлайн-магазин «Фаворит инструмент». На этом сайте представлено мсножество видов подкатных гидровлических домкратов разной ценовой категории, среди которых вы сможете найти и тот, что подойдёт для вас и вашего бюджета!

Домкраты гидравлические подкатные по сути подобны друг другу. Они не требуют источников питания, подъём машины происходит благодаря силе автомеханики, которая усиленна гидравликой, а также плеча подъёмного рычага. Единственным недостатком, который можно выделить, рассматривая подкатные гидровлические домкраты, можно назвать необходимость пространства для подъезда механизма.

Модели разделяются на гаражные, бытовые и профессиональные в зависимости от частоты применения, материалам изготовления и грузоподъёмности домкрата. Вам, скорее всего, если вы покупаете домкрат для себя, подойдёт бытовой домкрат, который относится к простейшим моделям. Они рассчитаны на эпизодическое использование, а также они могут поднять серийный легковой автомобиль весом в 2-3 тонны, который чаще всего встречается у обывателей.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Как выбрать домкрат... - . (+363)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке