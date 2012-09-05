Значительный вклад в подготовку специалистов по техническому обслуживанию и ремонту вносят автомобильные компании, которые частично готовят механиков для дилерских станций. Так, например, компания «Шевроле» имеет центр по подготовке специалистов по автосервису грузовых автомобилей средней и большой грузоподъемности. Кроме того, компания располагает тремя подвижными школами-мастерскими, которые оказывают помощь дилерам и АТП в организации технического обслуживания и ремонта грузовых автомобилей средней и большой грузоподъемности.

Курсы по подготовке и переподготовке специалистов, передвижные выставки — консультационные пункты организуют также фирмы, производящие гаражное и ремонтное оборудование.

Следует отметить, что передвижные классы и школы, оборудованные в автобусах, автофургонах или автопоездах, получили значительное распространение, что объясняется, по нашему мнению, следующими основными причинами:

а) конкретностью, целенаправленностью и кратковременно- иъю обучения или консультации;

б) проведением обучения или консультаций на месте без отрыва обучающегося от работы или места жительства;

в) эффективностью, определяемой хорошей подготовкой преподавателей и оборудованием передвижных школ фирмами, производящими соответствующее оборудование, небольшими размерами классов (6—8 чел. одновременно обучающихся). «Алекс Корпорейшн» (Америкен Брейх Блок Дивижн) создали установку-модель для ознакомления с конструкцией и обучения техническому обслуживанию и ремонту тормозной системы автопоездов, а также проведения занятий с работниками АТП по новым требованиям к тормозам. Установка представляет собой действующую.тормозную систему автопоезда, компактно смонтированную на небольшом полуприцепе, имеющем откидную стенку и крышку. При демонстрации система подсоединяется к воздушной магистрали тягача или предприятия.