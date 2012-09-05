Курс подготовки автомобильных механиков рекомендован национальной ассоциацией дилеров и ассоциацией менеджеров. Главная его задача — подготовить квалифицированных механиков для дилерских станций и крупных СТО. Курс рассчитан на три года (6000 учебных часов) и включает шесть 26-недельных циклов, в течение которых постепенно увеличивается удельный вес практической работы обучающихся на рабочих местах в качестве ученика и подмастерья.

Первый цикл включает ориентацию и испытательный срок общей продолжительностью 15 недель. Далее обучающийся знакомится с выполнением моечных, очистительных, смазочных и простейших крепежных и контрольных работ. Затем следует наблюдение за работой основных специалистов на дилерской станции: механиков, кузовщиков, маляров, мастера, клерка, менеджера, кладовщика. Основную часть курса занимает специализация (155 недель), в процессе которой обучающийся осваивает каждый вид работы в два этапа:

выполнение работы под руководством механика-инструктора;

самостоятельное выполнение работы под общим наблюдением мастера-бригадира.

Ознакомление с перечнем работ, которые автомобильный механик может выполнить после окончания курса и сдачи экзаменов, свидетельствует о весьма серьезной подготовке специалистов этого профиля.