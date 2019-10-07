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Подготовка автомобиля
16 Января 2020
Теги: авто

По всей видимости, в скором времени специфика подготовки каждого автомобиля потребует разработки собственных КПП, как в Формуле I.

Сегодня продольно расположенной коробкой передач, при поперечно установленном моторе, в ралли никого не удивишь. Сколько стоит лишь разработка подобного агрегата? А производство? А электроника и гидравлика, которые всем этим управляют? И ради чего? Ради развесовки автомобиля по осям.

Ключевым моментом для раллийных трансмиссий сегодня является отнюдь не количество ступеней. Peugeot и Mitsubishi, например, с начала сезона предложили своим пилотам кроме 5-ступенчатых еще и 4-ступенчатые коробки передач. Хотя до сего момента стандартом был набор из шести передач. Французы говорят, что выдержать напор 850 Нм новой версии их мотора 5-скоростная коробка не в состоянии. Кроме этого, удалось сэкономить 30 кг веса, что эквивалентно добавлению восьми лошадиных сил.

Главные требования к раллийным трансмиссиям, как, впрочем, и к серийным — надежность и ремонтопригодность. Только под ремонтопригодностью здесь понимают возможность замены коробки за 12 мин., а сцепления — за 2,5 (причем “отстегивать” для этого коробку не нужно); под надежностью — способность агрегата в течение трех дней гонки совладать с отнюдь не легковым крутящим моментом.

Остается только добавить, что рычаг переключения передач в ралли уходит в прошлое. Полуавтоматическая трансмиссия переключается подрулевыми рычагами, а рычаг на консоли рядом с исполинским гидравлическим ручным тормозом, как анахронизм, сохранился только в Citroen и Skoda. И включает он исключительно заднюю передачу.


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