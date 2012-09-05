Перед пуском двигателя необходимо проверить: 1) уровень масла в картере двигателя; 2) уровень охлаждающей жидкости; 3) наличие топлива в баке (по указателю уровня топлива); 4) наличие жидкости в бачке омывателя ветрового стекла и, в случае наличия, омывателя фар; 5) работу систем наружного освещения, стеклоочистителя, указателя поворота, аварийной сигнализации.

После пуска двигателя проверить с помощью приборов: 1) давление масла в двигателе; 2) давление воздуха в воздушной системе (у автомобилей с пневматическим приводом тормозов); 3) напряжение (силу тока) в бортовой электросети.

Еженедельно перед пуском двигателя необходимо проверять: 1) уровень масла в гидросистеме руля (при его наличии); 2) уровень электролита в аккумуляторе; 3) давление воздуха в шинах и их состояние; 4) отсутствие утечки жидкостей.

Начав движение, необходимо проверить работу тормозов и рулевого управления. Если вы не выполните эти правила, вполне возможно, что автомобиль заглохнет в неожиданном месте. Тогда выручить смогут специалисты службы http://evakuator.bz/evakuator-24hours.html. Эвакуатор приедете в течении нескольких минут в любое время суток и доставит ваше авто на ближайшее СТО.

Пуск и остановка двигателя выполняется с соблюдением следующих правил. Перед пуском двигателя необходимо убедиться, что: 1) включен стояночный тормоз; 2) рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.

Последовательность операций при пуске двигателя зависит от его теплового состояния. Прогретый карбюраторный двигатель пускается с открытой воздушной заслонкой. Перед включением стартера следует нажать на педаль сцепления и слегка нажать на педаль скорости. Выключение сцепления является страховкой на тот случай, если рычаг переключения передач находится не в нейтральном положении. Стартер нужно включать не более трех раз на 8... 10 с с интервалом 15...20 с. Если двигатель не запускается, необходимо найти причину и устранить ее. После пуска двигателя следует дать ему поработать несколько секунд на низких оборотах, после чего можно начинать движение.