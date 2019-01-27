Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Подержанные автомобили




Подержанные автомобили
20 Сентября 2019
Теги: авто

Сегодня покупку подержанны авто в столице предлагают многие компании. Однако далеко не каждая из них может предложить богатый выбор моделей по доступным в сравнении с рыночными ценами, а также качеством сервиса. ТЦ Кунцево https://tradein-kuntsevo.ru/ со дня презентации развивается услугу Трейд-Ин. Здесь вам найдут модификацию авто под ваш бюджет и вкусовые предпочтения. Прозрачность сделки и полные гарантии качества обеспечены каждому заказчику Кунцево. Для правильного выбора подержанного авто необходимо придерживаться определенных критериев.

Каждое б/у авто создает при покупке серьезные риски. Особенно это касается транспортных средств, гарантия которых, выданная автопроизводителем уже закончилась. Если не провести подробную диагностику подвески, кузова, трансмиссии или же состояния двигателя, покупку можно сравнить с лотереей. Следовательно, лидерами вторичного рынка являются крупные компании, имеющие техцентры. Официальный дилер выполняет полную проверку подержанных авто, начиная с истории выпуска. Кроме этого проводится детальная диагностика с учетом требований завода-производителя.

Кунцево является официальным дилером четырнадцати автоконцернов. ТЦ уверенно работает с главными для отечественного авторынка марками. После поступления по Трейд-Ин каждое авто здесь проходит проверку по каждому критичному параметру. Следовательно, самая сложная работа при приобретении конкретной модификации, выполняется специалистами техцентра. Сейчас в продаже у компании находятся сотни авто с пробегом. Здесь можно найти бюджетные модели отечественных, европейских или же корейских производителей, которые пока не исчерпали заводскую гарантию. Также компания предлагает богатейший выбор рамных внедорожников или же кроссоверов.

Глав больших семейств заинтересуют микроавтобусы и минивены, которые являются функциональными помощниками. Хорошей проходимостью и большим багажным пространством отличаются пикапы, представленные в ТЦ Кунцево. А любителям гоночного трека и техники выходного дня компания предлагает отличный выбор горячих хетчбеков, кабриолетов или же купе. Комплексность услуг, которые предлагает ТЦ Кунцево, освобождает покупателей от посещения разных офисов. Все процедуры по приобретению, диагностике или же оформлению документации выполняются в одном автосалоне. Также компания предоставляет услуги по оформлению страховки с возможностью выбора подходящего страховщика.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Автомобильная промышленность в... - . (+62)
Тонировка стекол оригинальными... - . (+67)
Грузовые аккумуляторы Varta – ... - . (+67)
Оплата наличными: возможны бол... - . (+55)
Автобан KIA - . (+70)
Покупка автомобиля в лизинг... - . (+396)
Чешские автомобили... - . (+50)
АСПЭК-Авто - . (+56)
Как лучше купить автомобиль... - . (+49)
Sulam Бразилия - . (+74)
Запчасти ЗАЗ-965 - . (+82)
Автобан - . (+84)
Puma Италия - . (+68)
Steinmetz Германия - . (+84)
Sbarro Швейцария - . (+85)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - Вчера
Автошоу в Киеве 2012... - 22:09, 3 Сентября 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 20:44, 1 Сентября 2019
Самуи (Путеводитель)... - 12:11, 27 Августа 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:39, 26 Августа 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 16:08, 25 Августа 2019
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 16:40, 23 Августа 2019
Иркутск (путеводитель)... - 21:17, 1 Августа 2019
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 04:32, 18 Июля 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке