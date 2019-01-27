Сегодня покупку подержанны авто в столице предлагают многие компании. Однако далеко не каждая из них может предложить богатый выбор моделей по доступным в сравнении с рыночными ценами, а также качеством сервиса. ТЦ Кунцево https://tradein-kuntsevo.ru/ со дня презентации развивается услугу Трейд-Ин. Здесь вам найдут модификацию авто под ваш бюджет и вкусовые предпочтения. Прозрачность сделки и полные гарантии качества обеспечены каждому заказчику Кунцево. Для правильного выбора подержанного авто необходимо придерживаться определенных критериев.



Каждое б/у авто создает при покупке серьезные риски. Особенно это касается транспортных средств, гарантия которых, выданная автопроизводителем уже закончилась. Если не провести подробную диагностику подвески, кузова, трансмиссии или же состояния двигателя, покупку можно сравнить с лотереей. Следовательно, лидерами вторичного рынка являются крупные компании, имеющие техцентры. Официальный дилер выполняет полную проверку подержанных авто, начиная с истории выпуска. Кроме этого проводится детальная диагностика с учетом требований завода-производителя.



Кунцево является официальным дилером четырнадцати автоконцернов. ТЦ уверенно работает с главными для отечественного авторынка марками. После поступления по Трейд-Ин каждое авто здесь проходит проверку по каждому критичному параметру. Следовательно, самая сложная работа при приобретении конкретной модификации, выполняется специалистами техцентра. Сейчас в продаже у компании находятся сотни авто с пробегом. Здесь можно найти бюджетные модели отечественных, европейских или же корейских производителей, которые пока не исчерпали заводскую гарантию. Также компания предлагает богатейший выбор рамных внедорожников или же кроссоверов.



Глав больших семейств заинтересуют микроавтобусы и минивены, которые являются функциональными помощниками. Хорошей проходимостью и большим багажным пространством отличаются пикапы, представленные в ТЦ Кунцево. А любителям гоночного трека и техники выходного дня компания предлагает отличный выбор горячих хетчбеков, кабриолетов или же купе. Комплексность услуг, которые предлагает ТЦ Кунцево, освобождает покупателей от посещения разных офисов. Все процедуры по приобретению, диагностике или же оформлению документации выполняются в одном автосалоне. Также компания предоставляет услуги по оформлению страховки с возможностью выбора подходящего страховщика.

