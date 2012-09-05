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Подержанная Фиеста
30 Июня 2021
Теги: авто

Практически весь ремонт на машине делал и делаю сам, за техпомощью обращаюсь лишь в безвыходных ситуациях. Однажды, правда, никак не мог понять, почему двигатель не желает держать холостые обороты. Мастера после долгого поиска обнаружили, что электромагнитный клапан самопроизвольно закрывался. Диагностика двигателя, ремонт, регулировка холостого хода и зажигания стоили мне еще 130 руб. Затем лопнула тяга на заднем мосту (50 руб.), столько же - услуги за пользование Подъемником.

На 170 руб. купил запасных частей - весьма забавным и неожиданным образом. В очереди перед светофором меня окликнул водитель соседней машины, предложил записать телефон. Оказалось, он продает "бэушные" запчасти для Фиесты.

Расходы эстетические. Краска, грунтовка, шпатлевка - 75 руб., всевозможная косметика - 80 руб., рамка номерного знака - 17 руб., резиновые коврики - 235 руб., запасной ключ зажигания - 45 руб., фордовский брелок со светодиодом - 12 руб., лампа для чтения карт - 20 руб. Последнее можно было бы отнести к бестолковым тратам - сломалась слишком быстро.

Бестолковые расходы. Вместе с приемной трубой глушителя заказывал комплект крепежа. Кто ошибся, теперь не установить, но из Финляндии пришел комплект для Эскорта с катализатором - 72 руб. (Кстати, могу продать.) Еще в 70 руб. обошлось мне открытие того, что бандажом для ремонта глушителя надо пользоваться по всем правилам и вовремя, а не тогда, когда дырочка разрослась до размеров ладони.

Пора подводить итоги. 45 тыс. км стоили мне 15650 руб., т. е. 1 км пробега - 35 копеек - на четверть дешевле ВАЗ-210-93, о котором в предыдущей публикации рассказывал А. Жихарев. Пробег же без учета бензина обошелся вдвое меньше. Неплохо для старенькой машинки, не так ли?


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