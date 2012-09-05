Посты технического обслуживания автомобилей должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими удобный доступ к механизмам и агрегатам автомобиля как сверху, так и снизу. В автохозяйствах наиболее распространены следующие основные виды таких устройств: осмотровые канавы, эстакады, колейные мосты, подъемники.

Осмотровая канава с каменными или металлическими ребордами ввиду простоты устройства и достаточного удобства работы под автомобилем получила в автохозяйствах самое широкое распространение.

Глубина канавы принимается равной 1,2—1,4 м; ширина должна быть меньше расстояния между внутренними поверхностями покрышек колес автомобиля на суммарную ширину двух реборд 1 и обычно составляет 0,9.

Осмотровая канава широкого типа оборудована рельсовыми путями, имеющими колею меньшую, чем колея обслуживаемых автомобилей, и тележками 2. При въезде на канаву автомобиль становится мостами на тележки и может перемещаться вместе с ними по рельсам 3 (перемещение обычно осуществляют вручную). При этом колеса автомобиля вывешиваются, что представляет существенные удобства при выполнении таких работ, как снятие ступиц, регулировка тормозов и др., требующих поднятия колес. Большая ширина канавы (2,8 ж), превышающая габаритную ширину обслуживаемых автомобилей, облегчает доступ снизу к боковым частям шасси и кузова, а также улучшает условия освещения и вентиляции.

Эстакада создает такие же удобства для работы под автомобилем, как и канава, но выполнение на ней работ сверху автомобиля менее удобно. Кроме того, эстакада, имеющая наклонные въезды (а иногда и съезды), требует значительно большей производственной площади. С целью уменьшения длины въездов иногда применяют полуэстакаду, т. е. эстакаду уменьшенной высоты, под которой устраивают углубление, позволяющее работать под автомобилем в полный рост.

Колейный мост представляет собой эстакаду, полностью опущенную до уровня пола, благодаря чему отпадает необходимость в устройстве въезда и соответственно сокращается занимаемая постом площадь. Колейными мостами часто оборудуют посты мойки автомобилей, расположенные в закрытых помещениях.

Подъемники позволяют производить все работы снизу автомобиля в наилучших условиях освещения и вентиляции. Недостатком подъемников является невозможность выполнения работ технического обслуживания одновременно сверху и снизу автомобиля, а также неудобство доступа к некоторым деталям снизу автомобиля, закрываемым рамой подъемника.