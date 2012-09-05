Значения температур, которые рекомендуются в качестве комфортных специально для микроклимата в салонах автомобилей, получены на основании многолетних наблюдений. Некоторые из них были опубликованы несколько лет тому назад. Если сравнить эти значения со значениями, рекомендуемыми в качестве комфортных для помещений, то можно заметить, что рекомендуемые температуры воздуха в салоне автомобиля несколько выше, чем в помещении. Причина заключается в том, что при расчете микроклимата зданий температура излучения стен принимается равной температуре в помещении, и это можно считать правильным в силу относительно большой их инерционности. В автомобиле, однако, относительно большие поверхности остекления могут иметь температуру, существенно отличающуюся от средней температуры воздуха внутри пассажирского салона. Поэтому часть теплообмена между человеком, находящимся в автомобиле, и остеклением путем излучения должна компенсироваться более высокой температурой воздуха в салоне зимой, и тем сильнее, чем ниже температура наружного воздуха, а значит, и температура на внешней поверхности стекла. Летом, наоборот, действие солнечных лучей на современные большие и наклонно установленные стекла, а значит, и на пассажиров, должно компенсироваться хладопроизводительностью кондиционера. Если вам срочно понадобились деньги и вы решили продать свое авто, загляните на http://sell-auto.pro/. В компании SellAuto вам предложат максимальную цену и выдадут деньги сразу же после оформления всех необходимых документов.

Когда речь идет о температурном режиме микроклимата в помещении, то в качестве обязательной достаточно задать одно значение температуры. В салоне автомобиля, кроме того, необходимо дополнительно задавать разность температур между зоной расположения ног и зоной расположения головы, так называемую ’’слоистость”. Миура посредством субъективной оценки, данной 50-ю испытателями, провел исследования в климатической камере, направленные на выявление наиболее приемлемого перепада температур (между зоной ног и головы). Разность температур между зонами расположения ног и головы примерно 7 С воспринималась испытателями как наиболее удовлетворительная.