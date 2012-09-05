Переходим к водительским документам. Выпутаться с поддельным водительским удостоверением шансов почти нет. Хоть на чужом удостоверении заменили фотокарточку и вклеили вашу, хоть весь документ изготовили полностью. Вы этот документ официальным путем не получали. Так что как минимум — вы используете заведомо ложный документ.

С временными разрешениями — несколько иное дело. Никто из нас не обязан знать порядок их выдачи: на посту, в пикете, в отделении. Кто имеет право их выдавать: рядовой, офицер или только генерал? В подлинной водительской карточке может быть заменено число, а может, вся она будет сделана на компьютере в ближайшем кооперативе. Раз есть умные болельщики, значит, рядом живут умные водители. Злодей Мюллер говорил: «Умный профессионал не поедет в приют».

Умный водитель скажет: «У меня несколько раз в день проверяют документы различные сотрудники милиции: молодые и старые, спокойные и нервные, худые и толстые, высокие и низкие, веселые и грустные, пешие и моторизованные — уносят все мои документы в машину, в пикет или на пенек. Я уж не помню, кто мне эту водительскую карточку выдал, а тем более не помню, кто и какого числа мне эти злосчастные баллы вписал.

«Приписал, начислил, переписал или дописал. Сами со своими сотрудниками и разбирайтесь. А меня в это дело не тащите».

Чаще всего просто составят акт изъятия временного разрешения. Оснований для возбуждения уголовного дела может не возникнуть.