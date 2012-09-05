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Подделка маркировки кузова и двигателя
1 Июля 2018
Теги: авто

Подделку маркировки кузова и двигателя можно обнаружить визуально. Для этого необходимо иметь с собой хороший яркий фонарик, сильную лупу (чем сильней, тем лучше), а также измерительную линейку.

Как бы ни было высоко профессиональное мастерство угонщиков, но Кустарно набитые номера будут всегда отличаться от заводских - неровным расположением букв и цифр, различными интервалами между цифрами, высотой букв и цифр. При внимательном осмотре поддельного номера можно заметать неровный скос площадки с номером шероховатости или, наоборот, зеркальную поверхность, следы использования механического или другого инструмента.

Кроме того, некоторые автофирмы для нанесения номеров агрегатов используют специфические шрифты. Например, фирма Ауди для маркировки моторов применяет особые резцы. Они специальным образом скошены Применение специальной технологии обработки металла, когда резец, словно гравер, вручную выбирает металл мелкими кусочками, также позволяет придать неповторимый облик каждому номеру.

Практически порой невозможно, открыв капот автомобиля, определить без подручных средств, не подделаны ли его идентификационные номера. Зная же некоторые тонкости, используемые ремонтными предприятиями, можно хоть отчасти застраховаться от приобретения краденой машины.


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тут были комменты. RIP!






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