Можно ли уйти от ответственности и за подделку, и за использование заведомо подложного документа?

Можно. Но в очень ограниченном количестве ситуаций. Например, на футбольный матч Динамо— Спартак все билеты проданы, а футбольному болельщику до умопомрачения хочется поболеть за свою команду. Что он делает? Он покупает билет на баскетбольный матч команд низшей лиги или другое более скромное мероприятие, лишь бы билет был такого же цвета. Переправляет число и берет с собой газетку: будет сидеть на ступеньках на газетке.

Этот болельщик сто раз пройдет. А на сто первый попадется глазастая бабка-контролер, а рядом настырный дружинник, на крик которого прибежит сержант из буфета. Отведут в комнату милиции. Какие даст показания умный болельщик дежурному? Такие примерно: «Стрельнул лишний билет у входа. Была страшная давка. Некогда было разглядывать цифры. Живым бы выйти. Да и продавца в такой толчее не заметил. А, если билет, как мне сейчас талдычут, фальшивый, кривой, косой, перетертый, размытый и прочее, так я не криминалист. На глаз не отличаю. Мне ваши бумаги все на одно лицо». Да еще и крик подымет: «На матч не попал. Отдайте мои деньги». Может и на матч попасть, и дело уголовное могут не возбудить. А если возбудят, то пройдет болельщик свидетелем, ибо умысел на использование заведомо подложного документа никто доказать не сможет. Умысел рождается там же, где замысел, где мысли и помыслы — в голове. О нем может рассказать только сам человек. Или не рассказать.