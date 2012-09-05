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Подделка документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей
6 Ноября 2018
Теги: авто

Всей этой проблематике посвящена статья 196 УК РСФСР «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков».

«Подделка удостоверения или иного выдаваемого государственным или общественным предприятием, учреждением, организацией документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях использования такого документа самим подделывателем или другим лицом, либо сбыт такого документа, а равно изготовление поддельных штампов, печатей, бланков государственных или общественных предприятий, учреждений, организаций в тех же целях либо сбыт их — наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок. Те же действия, совершаемые систематически, — наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Использование заведомо подложного документа, — наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до ста рублей».

Прежде всего отметим, что предоставление права или освобождение от обязанностей может быть прямо записано в доку менте. Например, больничный лист освобождает от работы, пропуск дает право войти, скажем, на территорию завода. А может вытекать из сути документа: аттестат зрелости дает право поступить в вуз, диплом инженера — занять определенную должность.

Следует также учесть, что подделкой считается как полное изготовление документа, так и частичные изменения в нем: переклеивание фотографии, изменение фамилии, имени, должности, даты выдачи. Однако, если на документ случайно вылили флакон чернил или туши, если ребенок, играя, бросил удостоверение в пепельницу и обгорел угол, если жена постирала ваши брюки, проглядев в карманах важные бумаги, которые все склеились, разбухли, раскисли, — это все не умысел, а неосторожность, небрежность, досадное недоразумение. В следующий раз жена и дети будут внимательнее, но наказывать сегодня тоже некого.


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тут были комменты. RIP!






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