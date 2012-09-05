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Подбор автокредита в Иркутске
24 Апреля 2021

Автомобильные кредиты сегодня считаются одними из выгодных возможностей приобретения персональных транспортных средств. Банки предлагают такие кредиты с разными процентными ставками и условиями. Следовательно, к выбору кредитного пакета для приобретения авто, необходимо отнестись с максимальной ответственностью и вниманием. Платформа создана специально для быстрого подбора автокредита без посещения офисов или филиалов банков. Подобрать выгодное для себя предложение пользователи смогут дистанционно, из своего дома или же офиса. Здесь собраны наиболее выгодные предложения от разных банков, находящихся в Иркутске.

Посетители портала смогут отправить онлайн-заявки одновременно во все иркутские банки и подождать одобрения. На эту процедуру банкам требуется не более одного часа. Благодаря этому через данную платформу вы сможете получить автокредит на максимально удобных и выгодных для себя условиях. Сервис поможет любому потенциальному покупателю автотранспорта легко найти наиболее выгодный пакет кредитования, с максимально открытыми и удобными условиями. Вы можете забыть о походах в банковские филиалы, простаивать там часами в очередях и ждать одобрения. Онлайн-заявки, отправленные через этот сервис, рассматриваются банковскими сотрудниками всего за 30-60 мин.

Платформа предоставляет возможность заполнения онлайн-анкеты и отправления одновременно во все банковские представительства вашего города. В случае получения нескольких одобрений, вам остается лишь подобрать наиболее выгодный пакет, который имеет удобные сроки кредитования и доступные ежемесячные платежи. С перечнем банковских организаций, предоставляющих такую услугу в Иркутске, можно ознакомиться на портале. В данный момент здесь представлено 35 предложений по автокредитованию в Иркутске. Процентная ставка таких предложений начинается с 3.9 годовых. А максимальная сумма кредитования достигает 20 млн руб со сроком кредитования до восьми лет.

На портале представлен удобный онлайн-калькулятор, позволяющий рассчитать автокредит. На такие деньги возможно приобретение новых или же вторичных автомобилей. Все зависит от условий банковской организации и предлагаемой суммы кредитования. Каждый банк предлагает заинтересованной клиентуре свои условия кредитования. Максимальный возраст авто, приобретаемого в кредит, составляет двадцать лет. Для каждого авто условия банка могут отличаться. Зависит это от состояния, производителя и возраста авто. Некоторые покупатели персонального автотранспорта не видят разницы между потребительским и автокредитом. В последнем случае залоговым имуществом считается купленный автомобиль. Банки с таким залоговым имуществом сокращают риски, предлагая покупателям более выгодные для них условия кредитования. Получить такой кредит можно по наиболее низким процентным ставкам. Они обходятся покупателям на 3-10 процентов меньше, чем при получении потребительского кредита.

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