Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Подавайте десерт




Подавайте десерт
17 Февраля 2022
Теги: авто

Второй по величине корейский автопроизводитель — KIA Motors — выставил в качестве премьеры на Франкфуртском мотор-шоу свою версию компактного представителя А-класса. Пятидверка с «кулинарным» именем Picanto будет доступна с четырьмя или пятью посадочными местами, скромненьким багажным отсеком в 157 литров, возрастающим за счет задних сидений до 882-х, и двумя вариантами неприхотливых бензиновых движков.

Литровая версия мотора обладает мощностью 62 л.с, а та, что подороже (с объемом в 1.1л), выдает на две «лошадки» больше. Последняя может выступать в дуэте с четырехдиапазонным «автоматом» в качестве альтернативы пятиступенчатой механике. Габариты KIA Picanto сулят седокам рекордный в классе комфорт (длина — 3495 мм. ширина — 1595 мм и колесная база — 1480 мм). Главные конкуренты — Daewoo Matiz и Fiat Palio встретят соперника на рынке в начале 2004 года. Его европейские продажи прогнозируются в количестве 66 000 авто в год.

Такой длинный!

А-231 «Богдан», 15-метровый трехосный низкопольный автобус «особо большой вместимости», своим появлением завершил формирование производственной линейки ПЙХ «Богдан». Теперь у черкасского производителя на конвейере есть автобусы на любой вкус: от «малыша» А-061 (6 метров) до исполина А-231.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Шкода Октавия - элегантность в... - . (+39)
Чистый гений - . (+43)
Средство против пробок... - . (+78)
ТОП-10 причин возникновения ош... - . (+111)
С пропеллером по жизни... - . (+150)
"Болячки" Renault 19 - . (+199)
Установка сигнализации на авто... - . (+206)
Renault 19 – популярная «турча... - . (+332)
Принцип работы замка зажигания... - . (+250)
Широкая гамма - . (+198)
Автомобильные светодиодные лам... - . (+252)
Звезды «зажигают»... - . (+186)
За ползарплаты — без податей... - . (+145)
Сервис для курящих... - . (+149)
Штраф за отсутствие тахографа ... - . (+150)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке