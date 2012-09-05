Второй по величине корейский автопроизводитель — KIA Motors — выставил в качестве премьеры на Франкфуртском мотор-шоу свою версию компактного представителя А-класса. Пятидверка с «кулинарным» именем Picanto будет доступна с четырьмя или пятью посадочными местами, скромненьким багажным отсеком в 157 литров, возрастающим за счет задних сидений до 882-х, и двумя вариантами неприхотливых бензиновых движков.

Литровая версия мотора обладает мощностью 62 л.с, а та, что подороже (с объемом в 1.1л), выдает на две «лошадки» больше. Последняя может выступать в дуэте с четырехдиапазонным «автоматом» в качестве альтернативы пятиступенчатой механике. Габариты KIA Picanto сулят седокам рекордный в классе комфорт (длина — 3495 мм. ширина — 1595 мм и колесная база — 1480 мм). Главные конкуренты — Daewoo Matiz и Fiat Palio встретят соперника на рынке в начале 2004 года. Его европейские продажи прогнозируются в количестве 66 000 авто в год.

Такой длинный!

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